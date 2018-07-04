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Лучше, чем в Иваново: «Коломенское» впервые представит каталог исторического текстиля
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Лучше, чем в Иваново: «Коломенское» впервые представит каталог исторического текстиля 

Управа района Нагатинский затон 2 часа назад
Фото: Управа района Нагатинский затон
Уникальный каталог коллекции исторического текстиля с красочными иллюстрациями и обстоятельными описаниями увидит свет в «Коломенском».
В публикации наиболее полно представлены церковные облачения: стихари из привозных узорных тканей, парчовые и бархатные парадные облачения духовенства, украшенные сюжетным шитьем.
История русской культуры будет отображена в сборнике «Исторический текстиль XVI — начала XX века в собрании Московского государственного объединенного музея-заповедника „Коломенское–Измайлово–Люблино“. Многолетние исследования, легшие в основу издания каталога, подошли к концу. Их проводила хранитель фонда „Ткани“ музея-заповедника „Коломенское“Надежда Астафьева.
Красочное иллюстративное издание привлечет внимание не только искусствоведов или историков моды, но будет интересно почитателям русской культуры и ценителям всего изящного.
Фото предоставлено пресс-службой музея.
Женский форум
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