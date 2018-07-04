Ещё
«Голое» платье и дикие перья: Наталья Водянова выгуляла образ «светской львицы» в Париже
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голое» платье и дикие перья: Наталья Водянова выгуляла образ «светской львицы» в Париже 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя супермодель Наталья Водянова примерила смелый образ на показе греческого дизайнера-дебютанта Celia Kritharioti.
2 июля стартовала Неделя высокой моды в Париже. Оценить коллекций haute couture сезона осень-зима 2018/2019 от именитых домов моды приехали не только стилисты и модные критики, но и светские дамы, среди которых была замечена и Наталья Водянова.
Супермодель не только следит за тенденциями с первых рядов, но и была приглашена закрыть показ греческого дизайнера-дебютанта Celia Kritharioti.
Водянова не упустила возможности поделиться со своими подписчиками снимком в эффектном наряде.
— подписала кадр Наталья.
Поклонники не перестают удивляться точеной фигуре матери пятерых детей: «Дива!», «Невероятно красивая», «Ах, эти ноги, ноги!», «Великолепная женщина», «Наташа, вы прекрасны в любом наряде!», «Женщина — мечта!». А как тебе такой образ модели?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото/видео:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Соломенные шляпы с неровными краями, повязки-тюрбаны и другие модные головные уборы на лето Расплывшееся лицо Селены Гомес грубо отфотошопили и обрезали для новой fashion-съемки Водянова на вечере Tresors d'Afrique спрятала фигуру за жакетом oversize, а Куриленко обнажила плечо
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»72
Женщина в тридцать: мужской взгляд26
Звёзды, страдающие анорексией
Забытые браки советских звезд2
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение