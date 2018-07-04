«Голое» платье и дикие перья: Наталья Водянова выгуляла образ «светской львицы» в Париже

36-летняя супермодель Наталья Водянова примерила смелый образ на показе греческого дизайнера-дебютанта Celia Kritharioti.

2 июля стартовала Неделя высокой моды в Париже. Оценить коллекций haute couture сезона осень-зима 2018/2019 от именитых домов моды приехали не только стилисты и модные критики, но и светские дамы, среди которых была замечена и Наталья Водянова.

Супермодель не только следит за тенденциями с первых рядов, но и была приглашена закрыть показ греческого дизайнера-дебютанта Celia Kritharioti.

Водянова не упустила возможности поделиться со своими подписчиками снимком в эффектном наряде.

— подписала кадр Наталья.

Поклонники не перестают удивляться точеной фигуре матери пятерых детей: «Дива!», «Невероятно красивая», «Ах, эти ноги, ноги!», «Великолепная женщина», «Наташа, вы прекрасны в любом наряде!», «Женщина — мечта!». А как тебе такой образ модели?

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Фото/видео:Instagram