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Милла Йовович испортила фигуру излишним декором на платье
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Милла Йовович испортила фигуру излишним декором на платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Милла Йовович Фото: Dave BEDROSIAN/globallookpress.com  Теперь все поклонники звезды «Пятого элемента» знают, что у Миллы нулевой размер груди и она пренебрегает личной гигиеной. Разместив в Инстаграме снимок, сделанный во время прогулки с дочками, Милла написала: «Да, я плоская и не побрила подмышки». Как самокритично! Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— К счастью, на этой фотографии не видно небритых подмышек. Зато можно внимательно рассмотреть это прелестное платье. Пудровый оттенок очень идет Милле, освежает и молодит. Я бы убрала нижний ярус золотого декора на юбке — он делает звезду похожей на розовую колбасу с перетяжками, но в принципе на это можно закрыть глаза.
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