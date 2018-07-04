Милла Йовович испортила фигуру излишним декором на платье

Милла Йовович Фото: Dave BEDROSIAN/globallookpress.com Теперь все поклонники звезды «Пятого элемента» знают, что у Миллы нулевой размер груди и она пренебрегает личной гигиеной. Разместив в Инстаграме снимок, сделанный во время прогулки с дочками, Милла написала: «Да, я плоская и не побрила подмышки». Как самокритично! Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— К счастью, на этой фотографии не видно небритых подмышек. Зато можно внимательно рассмотреть это прелестное платье. Пудровый оттенок очень идет Милле, освежает и молодит. Я бы убрала нижний ярус золотого декора на юбке — он делает звезду похожей на розовую колбасу с перетяжками, но в принципе на это можно закрыть глаза.