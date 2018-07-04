Electric pink, высокие вырезы и Монмартр: итоги 3-го дня Недели высокой моды в Париже 

Chanel всегда ассоциируется со строгими твидовыми костюмами и застегнутыми под горло блузками. Но в новой кутюрной коллекции Карл Лагерфельд, может, поддавшись своим изменениям в имидже (мы про бороду), заигрывает с одеждой. И нет, это не спортивные кроссовки, которые оживляют слишком классические и важные костюмы. Главными звездами шоу стали провокационные вырезы на юбках, платьях и пальто, которые открывают бедро, а также разрезы на рукавах жакетов, из под которых виднеются высокие перчатки или полупрозрачные шифоновые блузы. Строгое темно-синее платье из плотной ткани кокетливо открывает плечи, а обилие пайеток и перьев на платьях и обуви не оставит равнодушными самых искушенных модниц. Карл Лагерфельд уверенно заявляет, что высокая мода — это про Париж. А парижская мода — его работа. Поэтому Лагерфельд и переместил Монмартр в стены Гран-Пале, ограничившись в этом году красивыми французскими улочками (ракеты и супермаркет оставим в прошлом). Каждый сезон он уверенно демонстрирует новые прочтения классических и знаковых для модного Дома моделей, из года в год заставляя поклонников марки возвращаться в столицу Франции и не покидать бутики Chanel без пары-тройки громоздких черных пакетов.
Armani Privé
Историю идеально скроенного костюма и приталенного блейзера рассказывают Armani Privé в новой осенне-зимней коллекции haute couture. Джорджио Армани уверенно сталкивает лоб в лоб минимализм и максимализм: если шоу начинается со спокойных, традиционных для итальянского Дома моды нарядов черного цвета и оттенков шампанского, то кульминация разгорается в цвете electric-pink, когда на подиуме появляются модели в длинных платьях в пол, напоминающих наряды Barbie из детства. Десятки метров тюля, шифона и бархата превратились в идеальные для «Оскара» и «Эмми» платья, костюмы и комбинезоны. И, конечно, не упомянуть черное платье с вышивкой, напоминающей сложенные женские руки, нельзя — кажется, это новое слово в одежде со слоганами типа «You Can't Seat With Us», только версия от кутюр.
Alexandre Vauthier
Александр Вотье продолжает манифест женской сексуальности, одевая моделей в леопардовые платья в пол, а также играя с яркими цветами. Так, ждите на красных дорожках ярко-желтые ансамбли с пайеткаии и оранжевые асимметричные платья. Комплект из черных шортов и топа на одно плечо украшают дерзкие длинные перья, синее блестящее платье с глубоким декольте идет в паре с черными сапогами в сборку, а более строгие ансамбли с жакетами и жилетками обязательно подчеркиваются крупным ремнем на талии.