Талисман на лето: украшения с бабочками

В эмблеме бабочки нам безумно нравится разноцветная палитра крыльев и беззаботный, легкомысленный нрав этого насекомого, которое ассоциируется с весельем, непринужденностью, возвышенностью над всем унылым и мирским. По этим же самым причинам бабочек так любят дизайнеры, изображая красочный размах их крыльев как рисунок на одежде или же отливая бабочек в серебре и золоте, чтобы они сопровождали наш бег по жизни и дарили нам мечтательную легкость своего грациозного полета. Пожалуй, многие из нас найдут в этом символе свою родственную душу, а может быть, сделают бабочку своим талисманом на лето.

Брошь с фианитами, гранатами, султанитами и родолитами

Чтобы передать радужную красоту узорчатых крыльев бабочки, все цвета и оттенки хороши. В данном украшении палитру задают красочные фианиты, гранаты, султаниты и родолиты.

Брошь Maskom, розовое золото, гранат, султанит, родолиты, фианиты (заказать)

Подвеска с аметистом, сапфирами и бриллиантами

Кто бы мог подумать, что розовые сапфиры и аметисты так роскошно смотрятся вместе? Непередаваемые словами оттенки в реальной жизни будут сверкать еще шикарнее при встрече с солнечными лучами.

Подвеска SL, розовое золото, аметист, сапфиры, бриллианты (заказать)

Серьги с родолитами, хризолитом и фианитами

В разделе вечерних украшений порой встречаются настолько красивые экземпляры, что хочется устроить себе праздник без повода просто для того, чтобы надеть такую красоту и прикоснуться к прекрасному.

Серьги «Ювелирные традиции», розовое золото, родолиты, хризолиты, фианиты (заказать)

Кольцо-подвеска с бриллиантами

Это украшение-трансформер подстроится под вас, так как умеет быть и коктейльным кольцом для вечерних выходов, и эффектным кулоном для платьев с открытым верхом.

Кольцо-подвеска SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Ожерелье-чокер из золота с бриллиантами

Уговариваешь себя, что чокеры вышли из моды, и забываешь про них ровно до того момента, пока не находишь такой, который точно угадывает твой сегодняшний стиль и настроение.

Чокер SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Серьги с перламутром

Идеальные серьги на каждый день — это не только бриллиантовые «кнопочки». Кстати, к этой паре вы можете приобрести похожие серьги с бабочками на длинных цепочках и носить их вразнобой или по несколько в одном ухе.

Серьги SL, серебро, перламутр (заказать)

Брошь с фианитами и эмалью

Волшебство дизайнерского мастерства достигает пиковой точки, когда вы даже не можете сказать, что перед вами — ювелирное изделие с крыльями бабочки или же настоящее чудо природы.

Брошь SL, серебро, эмаль, фианиты (заказать)

Кольцо с фианитами

Если вы размышляете, что же подарить племяннице или младшей сестре, то возьмите на заметку вот это украшение — из розового золота и с крошечной эмблемой бабочки из розовых фианитов.

Кольцо «Ювелиры Северной столицы», розовое золото, фианиты (заказать)

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