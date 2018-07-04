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Талисман на лето: украшения с бабочками
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Талисман на лето: украшения с бабочками 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
В эмблеме бабочки нам безумно нравится разноцветная палитра крыльев и беззаботный, легкомысленный нрав этого насекомого, которое ассоциируется с весельем, непринужденностью, возвышенностью над всем унылым и мирским. По этим же самым причинам бабочек так любят дизайнеры, изображая красочный размах их крыльев как рисунок на одежде или же отливая бабочек в серебре и золоте, чтобы они сопровождали наш бег по жизни и дарили нам мечтательную легкость своего грациозного полета. Пожалуй, многие из нас найдут в этом символе свою родственную душу, а может быть, сделают бабочку своим талисманом на лето.
Брошь с фианитами, гранатами, султанитами и родолитами
Чтобы передать радужную красоту узорчатых крыльев бабочки, все цвета и оттенки хороши. В данном украшении палитру задают красочные фианиты, гранаты, султаниты и родолиты.
Брошь Maskom, розовое золото, гранат, султанит, родолиты, фианиты (заказать)
Подвеска с аметистом, сапфирами и бриллиантами
Кто бы мог подумать, что розовые сапфиры и аметисты так роскошно смотрятся вместе? Непередаваемые словами оттенки в реальной жизни будут сверкать еще шикарнее при встрече с солнечными лучами.
Подвеска SL, розовое золото, аметист, сапфиры, бриллианты (заказать)
Серьги с родолитами, хризолитом и фианитами
В разделе вечерних украшений порой встречаются настолько красивые экземпляры, что хочется устроить себе праздник без повода просто для того, чтобы надеть такую красоту и прикоснуться к прекрасному.
Серьги «Ювелирные традиции», розовое золото, родолиты, хризолиты, фианиты (заказать)
Кольцо-подвеска с бриллиантами
Это украшение-трансформер подстроится под вас, так как умеет быть и коктейльным кольцом для вечерних выходов, и эффектным кулоном для платьев с открытым верхом.
Кольцо-подвеска SL, белое золото, бриллианты (заказать)
Ожерелье-чокер из золота с бриллиантами
Уговариваешь себя, что чокеры вышли из моды, и забываешь про них ровно до того момента, пока не находишь такой, который точно угадывает твой сегодняшний стиль и настроение.
Чокер SL, белое золото, бриллианты (заказать)
Серьги с перламутром
Идеальные серьги на каждый день — это не только бриллиантовые «кнопочки». Кстати, к этой паре вы можете приобрести похожие серьги с бабочками на длинных цепочках и носить их вразнобой или по несколько в одном ухе.
Серьги SL, серебро, перламутр (заказать)
Брошь с фианитами и эмалью
Волшебство дизайнерского мастерства достигает пиковой точки, когда вы даже не можете сказать, что перед вами — ювелирное изделие с крыльями бабочки или же настоящее чудо природы.
Брошь SL, серебро, эмаль, фианиты (заказать)
Кольцо с фианитами
Если вы размышляете, что же подарить племяннице или младшей сестре, то возьмите на заметку вот это украшение — из розового золота и с крошечной эмблемой бабочки из розовых фианитов.
Кольцо «Ювелиры Северной столицы», розовое золото, фианиты (заказать)
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