5 базовых топов «подо все» до 2000 рублей, как у Валерии

TOM TAILOR DENIM, DESIGUAL, TRUCCO5 базовых топов «подо все» до 2000 рублей, как у ВалерииКлассический топ с широкими бретелями — прекрасный выбор любительниц классики. Такая модель превосходно подчеркнет шею и руки, а также придаст образу элегантности и сдержанности. Несколько идей, с чем можно носить топ без рукавов:

удлиненный жилет без рукавов, укороченные брюки-дудочки, юбка-карандаш на высокой талии, пышная юбка-миди, джинсовый комбинезон.

Кому не стоит носить топ без рукавов:

девушкам с полными руками (акцентирует на них внимание), обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» (зрительно увеличит плечи), женщинам с телосложением типа «яблоко» (подчеркнет живот).

Мы подобрали для тебя 5 моделей, который отлично сядут на фигуре и будут смотреться не хуже, чем у Валерии. А их цена тебя приятно удивит. Trucco, 1 850 руб.

Desigual, 2 000 руб.

Vero Moda, 1 183 руб.

United Colors Of Benetton, 900 руб.

Tom Tailor Denim, 1 000 руб.