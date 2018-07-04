Тени цвета фуксии, дерзкая укладка и откровенный пеньюар: 89-летняя звезда Instagram Бадди Винкл дала жару в новой съемке

89-летняя модель Бадди Винкл не перестает удивлять поклонников своими яркими и смелыми образами.

За веселой старушкой Бадди Винкл в Instagram следят больше 3,5 миллионов подписчиков. Пенсионерка признается, что цветная одежда ее вдохновляет и она совсем не боится экспериментировать, что и доказывают ее смелые фото.

Бадди всегда старается придумать что-то новое для своих поклонников. Так, недавно 89-летняя модель поделилась снимками в откровенном пеньюаре, который дополнила блестящим чокером и дерзкими тенями цвета фуксия.

«Обожаю эту женщину», «Это очень круто», «Хотела бы я так выглядеть хотя бы в 50», «Лучшая», — восхищаются эпатажной старушкой в Сети.

А как тебе смелый образ модной пенсионерки?

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Фото/видео:Instagram