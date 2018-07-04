Где купить купальники как у Эшли Грэм

Эшли Грэм — самая популярная плюс-сайз-модель, которая не боится надевать обтягивающие и откровенные наряды не только на фотосъемках, но и в повседневной жизни. За пару месяцев жаркой погоды Грэм продемонстрировала на себе около десятка сексуальных купальников: сплошные, мини-бикини, однотонные, цветные… Почти все они созданы самой Эшли для бренда Swimsuits For All. Однако не обязательно заказывать все модели только там: мы нашли аналоги в других магазинах.

Рассказываем, где искать такие же модные купальники больших и «обычных» размеров, какие есть в гардеробе Эшли Грэм.

Мозаичный принт — тренд этого сезона

Эшли Грэм с мамой, фото из Instagram

Похожий комбинируемый купальник бикини с треугольными чашечками можно найти на Asos за 850 рублей.

http://www.asos.com/

Одноцветный купальник с интригующим декольте

У Эшли таких купальников два — черный и белый. Приобрести можно в Calzedonia за 6699.

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Черный купальник мини-бикини

Попробуйте найти отличия от этого бикини, который продается на Asos за 980 рублей.

http://www.asos.com/

Золотые кольца

Пайетки остались в прошлом, а вот купальники с золотыми кольцами можно носить и сегодня. Например, вот такой из H&M за 798 рублей.

http://www2.hm.com/

Леопардовый принт

Кто сказал, что купальник с леопардовым принтом смотрится только на худых? Эшли Грэм опровергла это мнение. Хит лета можно купить, кажется, в любом магазине. Мы нашли один по приемлемой цене — 1690 рублей — на Asos.

http://www.asos.com/

Бикини-бандо в полоску

Предлагаем вот такой вариант с мини-рукавами, открывающими плечи. Комплект ниже отвечает последним модным тенденциям. В Calzedonia он стоит 2998 рублей.

ru.calzedonia.com Купальник с принтом «цветы и листья»

На смену тропическому принту пришел узор «цветы и листья». Oysho предлагает следующий вариант за 2798:

www.oysho.com Купальник из кружева

Выбор Эшли пал на сплошной купальник из кружева, мы предлагаем осмелиться на бикини из коше, который должен обязательно поселиться в гардеробах модниц этим летом. На сайте Mango, например, можно найти похожий купальник за 3698 рублей.

shop.mango.com