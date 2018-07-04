DOKUCHAEVA, Volchok и Arut Mscw вошли в международный список лучших молодых брендов

Итальянский журнал Fashion Magazine выпустил специальное издание Fashion Tent, посвященное 40 новым именам в мире моды. Среди них — победители и участники нашего конкурса «Новые имена в моде» Анастасия Докучаева (DOKUCHAEVA) и Арут Арустамян (Arut Mscw), а также уличная марка Volchok, которая в начале года выcтупила на международной выставке моды Pitti Uomo.