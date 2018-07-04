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DOKUCHAEVA, Volchok и Arut Mscw вошли в международный список лучших молодых брендов
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DOKUCHAEVA, Volchok и Arut Mscw вошли в международный список лучших молодых брендов 

Собака.ru 53 минуты назад
Фото: Собака.ru
Итальянский журнал Fashion Magazine выпустил специальное издание Fashion Tent, посвященное 40 новым именам в мире моды. Среди них — победители и участники нашего конкурса «Новые имена в моде» Анастасия Докучаева (DOKUCHAEVA) и Арут Арустамян (Arut Mscw), а также уличная марка Volchok, которая в начале года выcтупила на международной выставке моды Pitti Uomo.
Fashion Magazine выбирал дизайнеров совместно с Istituto Marangoni — альма-матер Франко Москино, Доменико Дольче и Жюли де Либран. Ранее московский магазин DOKUCHAEVA попал в список обязательных к посещению мест на ЧМ-2018, составленный американским журналом Forbes.
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