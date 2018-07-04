Российские дизайнеры вошли в топ-40 новых имен в мире моды

В Милане 4 июля был представлен специальный выпуск журнала Fashion Talent итальянского издания Fashion Magazine, где опубликован топ-40 новых имен в мире моды. В этот список вошли три русских дизайнера.

Номер журнала Fashion Magazine подготовлен в сотрудничестве с Институтом Марангони. В издании опубликован список из 40 новых имен в мире моды. В топ входят только те имена дизайнеров, которые существуют на рынке не более четырех лет, но уже успели завоевать доверие публики и стали значимыми фигурами в мире моды.

Создатели российских брендов Volchok, ARUT MSCW, Dokuchaeva стали теми новыми именами в мире моды. Молодые дизайнеры являются участниками Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Futurum Moscow. Новые имена российских дизайнеров стоят наряду с Марин Серр и Ричардом Квином, показ которого посетила даже британская королева Елизавета II . Также в топ-40 вошли имена дизайнеров из Великобритании, Японии, Франции, Южной Кореи, Китая, Италии, Японии и Испании.

Фото: пресс-служба