Бейонсе в сережках от Джиджи Хадид. Супермодель в шоке!

В сентябре 2017-го основатель и креативный директор французского ювелирного дома Messika Валери Мессика совместно с супермоделью Джиджи Хадид (23) выпустили коллекцию Move Addiction в честь десятой годовищны коллекции-бестселлера Move.

https://www.instagram.com/p/BjpYJrLFE4n/?taken-by=messikajewelry

Эксклюзивные украшения вышли ограниченным тиражом. Там были представлены кольца, браслеты, ожерелья и сережки с бриллиантами по цене от 840 до 115 тысяч долларов.

Коллекция пришлась по душе многим звездам: украшения Messika by Gigi Hadid носили Сара Сампайо (26), Скарлетт Йоханссон (33), Кендалл Дженнер (22), а теперь их примерила на себя и Бейонсе (36) — на своем концерте в рамках On the Run Tour певица была в сережках из лимитированной коллекции.

https://www.instagram.com/p/BkyukxRA6zv/?taken-by=gigihadid

«Вы можете поверить?!, — подписала Джиджи Хадид фотографию Бейонсе с концерта, выложив ее на своей странице Instagram, — Мы очень ценим тебя, Королева Би!».

Кстати, сережки и правда очень крутые! Мы уже оценили, а ты?

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