Бейонсе в сережках от Джиджи Хадид. Супермодель в шоке! 

В сентябре 2017-го основатель и креативный директор французского ювелирного дома Messika Валери Мессика совместно с супермоделью Джиджи Хадид (23) выпустили коллекцию Move Addiction в честь десятой годовищны коллекции-бестселлера Move.

Эксклюзивные украшения вышли ограниченным тиражом. Там были представлены кольца, браслеты, ожерелья и сережки с бриллиантами по цене от 840 до 115 тысяч долларов.

Коллекция пришлась по душе многим звездам: украшения Messika by Gigi Hadid носили Сара Сампайо (26), Скарлетт Йоханссон (33), Кендалл Дженнер (22), а теперь их примерила на себя и Бейонсе (36) — на своем концерте в рамках On the Run Tour певица была в сережках из лимитированной коллекции.