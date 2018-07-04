9 трендов мужской летней моды 2018

Нейтральные цвета

Дизайнеры стали ближе к потребностям простых людей — для повседневных образов они предлагают идеальную бежево-серую палитру цветов, которая будет уместна всегда и везде. А главное, парочка песочных брюк и пиджаков, близких по оттенку, найдется едва ли не у каждого мужчины в гардеробе, так что следовать моде просто.

Возвращение ковбоя

Идеальный тренд для поклонников Клинта Иствуда Элвиса Пресли : в этом году узнаваемый ковбойский стиль удачно сочетается с модой на рок-н-ролл, что позволит нам надеть кожаные брюки и куртку с бахромой и не стесняться этих вещей. В пару к обновкам стоит купить и билет на Дикий Запад — для антуража и боевого настроя.

Студент колледжа

Говорят, детство сегодня длится до тридцати лет, а юность, судя по всему, и вовсе лет до шестидесяти. И это прекрасно, потому что теперь мужчина любого возраста имеет полное право достать чиносы, надеть яркий пуловер и завершить комплект бомбером. Правда, не стоит в таком виде приходить в офис, чтобы вас не спутали с каким-нибудь новеньким сотрудником-хипстером. А вот с друзьями на прогулку — отличный вариант. Составьте образ студента с помощью сиреневого джемпера и синего кардигана от Milano Moda. Модели из хлопка приятны на ощупь и воздухопроницаемы, благодаря чему в них тепло зимой и прохладно летом.

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Слоганы и логомания

Если прежде вы носили футболки и свитшоты с надписями и думали, что это и подчеркивает вашу отстраненность от мира моды, знайте: сегодня как раз логомания числится среди главных трендов. Лозунги, призывы и имена брендов украсили собой буквально все вещи, от свитшотов до брюк. Еще немного — и можно подрабатывать доской для объявлений. Приобрести стильные футболки с надписями вы можете в интернет-магазине Trolls. Футболки сшиты из хлопка, который так актуален в жаркую погоду.

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Из Дикого Запада к нам пришли не только куртка с бахромой и шляпа — отдельного внимания заслуживает торжественное возвращение замши натуральных оттенков. Одежда и аксессуары бежевого, песочного, графитового цветов вне конкуренции. Ну а чтобы разнообразить гардероб, дополняйте свой комплект какой-нибудь яркой деталью — кроссовками или сумкой. Например, вы можете дополнить образ качественными сумками из натуральной кожи актуального темно-синего цвета от El Tempo. Такую сумку удобно носить как в руках, так и на плече.

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Вертикальная полоска

Те, кому нужно скрыть незначительный лишний вес, ликуйте! Мода на вашей стороне, ведь вертикальные, вытягивающие фигуру полоски опять на пике популярности. Этот тренд пришел к нам из эпохи стиляг, так что если найдете не только брюки, но и полосатый пиджак, не упустите шанса добавить их в свой гардероб.

Нетривиальные костюмы

Раз на дворе лето, то и строгая одежда должна стать хоть чуть-чуть радостнее и ярче. На время убираем подальше черные пиджаки и брюки и идем подбирать им альтернативу. Хочется фиолетовый костюм? Пожалуйста. В пастельных тонах? Еще лучше! В общем, ни в чем себе не отказывайте, когда будете примерять новые варианты пиджаков.

Гавайская рубашка

Свершилось: гавайские рубашки больше не считаются признаком дурновкусия и излишней любви к китчу. Теперь дела обстоят ровно наоборот: гавайские рубашки носить можно и даже нужно. Яркие и красочные модели сочетать лучше всего с лаконичной и желательно однотонной одеждой, чтобы не переборщить.

Свободные брюки

Если брюки-дудочки не для вас, а комфорт вы цените превыше всего, то этим летом вам опять повезло: дизайнеры вернулись к идее об удобных широких моделях, которые одинаково хорошо сидят на любой фигуре. Носить подобные брюки можно как с футболками, так и с рубашками. Как одеваются стильные мужчины:

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