Анна Нетребко стала моделью

В последнее время появилась новая тенденция, звезды пробуют себя в различных амплуа и даже неплохо с этим справляются. Артисты становятся модельерами или начинают заниматься бизнесом. Кто на что горазд. Да и почему бы не попробовать что-то новое. Вот и Анна Нетребко так решила, оперная певица стала ненадолго моделью.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

3 Июл 2018 в 12:33 PDT Певица продемонстрировала роскошное бархатное платье-тунику сапфирового оттенка на показе российского модельера в Париже, и эмоции Анну переполняли. «Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47», — написала она в соцсети.

Поклонники были в восторге, увидев Анну в таком королевском образе, да и роль модели оценили на высший балл: «Царственная АННА! Прекрасна и загадочна!», «Красавица! Талантлива во всем!», «Боже…Вы неземная красавица…Люблю и восхищаюсь», «Диве можно быть любой, пусть попробуют до Вас дотянуться», «Анна, Вы великолепны! Подиум — это та же сцена, где Вы само совершенство!»