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Анна Нетребко стала моделью
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Анна Нетребко стала моделью 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
В последнее время появилась новая тенденция, звезды пробуют себя в различных амплуа и даже неплохо с этим справляются. Артисты становятся модельерами или начинают заниматься бизнесом. Кто на что горазд. Да и почему бы не попробовать что-то новое. Вот и Анна Нетребко так решила, оперная певица стала ненадолго моделью.
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago
3 Июл 2018 в 12:33 PDT  Певица продемонстрировала роскошное бархатное платье-тунику сапфирового оттенка на показе российского модельера в Париже, и эмоции Анну переполняли. «Сегодня мне выпала честь открывать модный показ Юлии Яниной в Париже! В первый раз на подиуме в возрасте почти 47», — написала она в соцсети.
Поклонники были в восторге, увидев Анну в таком королевском образе, да и роль модели оценили на высший балл: «Царственная АННА! Прекрасна и загадочна!», «Красавица! Талантлива во всем!», «Боже…Вы неземная красавица…Люблю и восхищаюсь», «Диве можно быть любой, пусть попробуют до Вас дотянуться», «Анна, Вы великолепны! Подиум — это та же сцена, где Вы само совершенство!»
Напомним, в настоящее время Нетребко большую часть времени проживает в Вене и выступает в самых знаменитых оперных театрах. Недавно артистка обмолвилась, что по окончании карьеры оперной певицы хотела бы стать домохозяйкой. «Но такой очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя», — заявила какое-то время назад звезда в интервью «Комсомольской правде».
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