Беременная Пиппа Миддлтон в платье за 90 долларов

О том, что сестра герцогини Кембриджской беременна, знают уже во всем мире. Новость скором пополнении семьи, приближенной к королевской, прозвучала в каждом СМИ. И, конечно, папарацци внимательно следят за каждым передвижением будущей мамы, впрочем, как и за всеми знаменитостями.

New pix of Pippa out shopping in London. Link in profile to shop her new $89 @seraphinematernity dress...... #DuchessKate #PrincessKate #DuchessofCambridge #KateMiddleton #middleton #KensingtonPalace #BuckinghamPalace #kensington #britishroyals #britishroyalfamily #royalengagement #katemiddletonstyle #royals #princess #royalBaby #royal #princesscharlotte #princegeorge #royalwedding #princewilliam #dukeofcambridge #windsorcastle #princelouis #pippamiddleton #pippamiddletonmatthews #pippamatthews

Публикация отMiddleton Maven (@middletonmaven) 3 Июл 2018 в 11:54 PDT Несколько часов назад в Сети появилось фото Пиппы, которая идет по одной из улиц Лондона, держа в руках больште пакеты с едой и другими товарами, в белом платье для беременных. Как выяснилось, это платье от бренда Seraphine Maternity стоимостью 89 долларов. Марка специализируется на создании одежды для будущих мам и, судя по всему, пользуется большой популярностью, в том числе, и среди очень известных персон.

Платье, которое выбрала миссис Мэттьюза, отличается очень простым кроем — с завышенной, как и полагается нарядом для беременных, талией и снизу отделано нежно-голубой тесьмой.

Cute baby bump alert! Pippa looks adorable on a day out in London. She’s wearing her fav @jcrew dress again. Link in profile to shop! #momtobe #pregnancy #pregnant #babybump. #DuchessKate #PrincessKate #DuchessofCambridge #KateMiddleton #middleton #KensingtonPalace #BuckinghamPalace #kensington #britishroyals #britishroyalfamily #royalengagement #katemiddletonstyle #royals #princess #royalBaby #royal #princesscharlotte #princegeorge #royalwedding #princewilliam #dukeofcambridge #windsorcastle #princelouis #pippamiddleton #pippamiddletonmatthews #pippamatthews

Публикация отMiddleton Maven (@middletonmaven) 25 Июн 2018 в 3:50 PDT До этого в Сети появилось фото, на котором Пиппа переходит лондонскую улицу в розовом платье с запахом от JCrew, плетеных сандалиях и с замшевой сумкой в стили бохо.

А еще раньше Пиппа красовалась на снимках, опубликованных в прессе, в красном платье с запахом от Ralph Lauren — платье продается в летней коллекции марки по цене 398 долларов.

Напомним, что первенец Пиппы и ее супруга Джеймса Мэттьюза должен появиться на свет уже в октябре.