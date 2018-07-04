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Брижит Макрон вызвала недоумение, появившись на Неделе моды в нелепом виде
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Брижит Макрон вызвала недоумение, появившись на Неделе моды в нелепом виде 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@thebrigittestyleБрижит Макрон вызвала недоумение, появившись на Неделе моды в нелепом видеБрижит Макрон (65) часто выбирает смелые мини, кожаные легинсы и джинсы-скинни для появления на самых различных мероприятиях. Супруга президента Франции не боится привлекать к себе внимание. Ее часто критикуют за слишком откровенные для ее возраста вещи, но Макрон никогда не комментирует язвительные выпады в свой адрес. Каково же было удивление пользователей, когда они увидели Брижит Макрон на модном показе в чересчур будничном образе. Некоторые посчитали, что она выглядела слишком небрежно и даже «нелепо». Первая леди появилась в джинсах, трикотажном топе и удобных ботильонах. Из аксессуаров лишь солнцезащитные очки и часы. Кажется, мадам Макрон недолго собиралась на показ.
Хейтеры также отметили, что в данных полусапожках Макрон появлялась на публике уже не раз. Несмотря на этот промах, авторитетные французские издания не раз включали Брижит Макрон в список самых стильных знаменитостей. Поклонники первой леди считают, что она является уверенной в себе женщиной, которая нравится себе даже в самых обычных джинсах и топе.
Читай также материал 65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно выглядеть в джинсах-скинни.
Брижит Макрон появилась на Неделе моды. @thebrigittestyle
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