Ушёл за хлебом и пропал: в Алапаевске ищут пенсионера, страдающего провалами в памяти

В Алапаевске без вести пропал 88-летний Александр Леонтьевич Коробов . Пенсионер 3 июля ушёл из дома за хлебом и не вернулся обратно. Известно, что дедушка страдает провалами в памяти и мог просто заблудиться в городе.

На момент пропажи Александр Коробов был одет в короткую куртку чёрного цвета, розовую кепку, брюки серого цвета и чёрные резиновые сапоги. При себе у дедушки была тряпичная сумка серого цвета.

Поисками Александра Коробова сейчас занимаются активисты поискового отряда «Прорыв». Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят звонить координатору поисковой операции по телефону +7 900 044 02 20.