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Ушёл за хлебом и пропал: в Алапаевске ищут пенсионера, страдающего провалами в памяти
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Ушёл за хлебом и пропал: в Алапаевске ищут пенсионера, страдающего провалами в памяти 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Алапаевске без вести пропал 88-летний Александр Леонтьевич Коробов. Пенсионер 3 июля ушёл из дома за хлебом и не вернулся обратно. Известно, что дедушка страдает провалами в памяти и мог просто заблудиться в городе.
На момент пропажи Александр Коробов был одет в короткую куртку чёрного цвета, розовую кепку, брюки серого цвета и чёрные резиновые сапоги. При себе у дедушки была тряпичная сумка серого цвета.
Поисками Александра Коробова сейчас занимаются активисты поискового отряда «Прорыв». Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят звонить координатору поисковой операции по телефону +7 900 044 02 20.
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