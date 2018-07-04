За дизайнером Леной Максимовой из Петербурга свою интерпретацию самой модной обуви лета — мюли — выпустила локальная марка «Разгуляев Благонравова». Шесть пар из джинсы и жаккарда стали результатом коллаборации с московским дизайнером Кати Добряковой — ее автограф стоит не только на внутренней части обуви, но и на ткани — в виде вышивки, навеянной традиционными африканскими мотивами и тропическими цветами. «До выпуска коллекции мы не были знакомы, — рассказывает Мила Разгуляева-Благонравова. — Я увидела, как идеально ложатся рисунки Кати Добряковой на обувь, написала сообщение в „фейсбуке“, а уже через несколько дней мы сидели на Патриарших прудах, выбирая форму и материалы».
Мюли будут продаваться с 1 августа в бутике «Разгуляев Благонравова» в Столярном переулке, 4 по цене в 11 500 рублей. Напомним, что бренд открыл производство в Петербурге в 2006 году и создает обувь вручную маленькими партиями и с отсылками к работам российских и европейских художников: например, Казимира Малевича, Анри Матисса, Сальвадора Дали, Вильяма Морриса. А мастерству Мила Разгуляева-Благонравова обязана своей бабушке, которая шила домашние тапочки мужу на каждую годовщину свадьбы, а затем передала семейный ритуал поколениям.