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Модный дом Александра Терехова создал коллекцию к юбилею Парка Горького
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Модный дом Александра Терехова создал коллекцию к юбилею Парка Горького 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Известный российский дизайнер Александр Терехов и его модный дом разработали капсульную коллекцию к 90-юбилею Парка Горького, сообщила пресс-служба парка.
"В основе коллекции — прошлое и настоящее первого и самого популярного парка в стране", — говорится в сообщении.
"Парк Горького всегда работал с самыми прогрессивными и талантливыми людьми своего времени: Мельниковым, Щусевым, Власовым, братьями Стенбергами. Александр Терехов — один из самых известных и востребованных российских дизайнеров. Парк Горького — это всегда новое и смелое, авангард в широком смысле. ", — цитирует пресс-служба директора Парка Горько Марину Люльчук.
Линьчук отметила, что сегодняшние подростки катаются на скейтах напротив той же арки главного входа, где прогуливались их бабушки и дедушки.
В коллекцию вошли универсальные практичные предметы casual-гардероба — футболки и худи с принтами, для создания которых были использованы аутентичные чёрно-белые фотографии с изображениями трёх символов парка: центральных ворот, скульптуры «Девушка с веслом» и парашютной вышки. Также в коллекции представлены сумки и другие аксессуары.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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