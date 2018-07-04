Вещи с «Уделки» покажут на модном шоу

Вслед за профилем в «инстаграме» у «Уделки» появился свой модный дом. Алина Вайндрук из Петербурга нашла на блошином рынке самые ценные экземпляры и составила 30 образов, которые покажет на фэшн-шоу в «Голицын Холле» на Фонтанке.

Алина Вайндрук идеолог проекта «Модный Dом Udelka»

«Технически модный дом никак не связан с блошиным рынком, а вот ментально — да. Каждая вещь из коллекции бренда — результат тщательного поиска по развалам, темным закуткам и винтажным лавочкам. Я уже хорошо их знаю — часто езжу на «Уделку» с друзьями в качестве личного стилиста, они говорят, что у меня особое поисковое чутье. Но я не стремлюсь найти редкие зарубежные бренды, большинство одежды из первой коллекции — это noname: ретро-платья, цветочные шарфы, милитари-юбки, клетчатые шарфы и рюкзак с медвежатами».

После показа Алина вывесит вещи на рейле для благотворительного аукциона со стартовой ценой в 50 рублей. Все собранные средства пойдут на развитие экологического движения «Раздельный сбор», которое занимается акциями в поддержку сортировки мусора (макулатуры, пластика и стекла) и дальнейшей переработки отходов для вторичного использования. Цель аукциона отражает концепцию самого модного дома — показать людям, что вещи б/у не только можно, но и нужно носить, ведь они используются повторно, а значит, поддерживают экологию.

Где: «Голицын-Холл», набережная реки Фонтанки, 20Когда: 8 июля в 19:00Вход: свободный