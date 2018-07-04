Оголяющие щиколотки джинсы уйдут в прошлое

Длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans, пишет Vogue.

По мнению издания, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.

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Именно такие джинсы носила британская супермодель Кейт Мосс в 2007 году.

Летом модные эксперты рекомендуют носить длинные широкие штаны с туфлями на каблуках, однако их также можно подвернуть и надевать с кроссовками.

В июле в онлайн-магазине американского бренда Bronze 56k появились сверхдлинные джинсы. Длина брюк составляет почти 267 сантиметров, обхват талии — 90 сантиметров. Каждая штанина потертых джинсов сшита из трех отдельных кусков материала: голубого, бледно-голубого с градиентом к белому и синего с градиентом к голубому. На сайте штаны Extendo pants назвали Sophisticated adult entertainment («изысканное развлечение для взрослых»).