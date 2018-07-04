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«Муж у нее красивый»: Водянову с супругом считают хорошей парой
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«Муж у нее красивый»: Водянову с супругом считают хорошей парой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская модель Наталья Водянова, несмотря на активную поддержку сборной России в матчах мундиаля, успевает также посещать и знаковые события из мира высокой моды. Так, на днях новгородская красавица покорила публику своим элегантным образом, появившись на показе Christian Dior под руку с мужем Антуаном Арно.
Пока Россия во всю погружена в Чемпионат мира по футболу 2018, в Париже открылась Неделя высокой моды. Во второй день показов свою осенне-зимнюю коллекцию 18/19 представил модный дом Christian Dior. Главными гостями минувшего события стали Наталья Водянова и ее супруг бизнесмен Антуан Арно.
Пара появилась перед фотографами в идеально гармонирующих между собой образах. На генеральном директоре Berluti красовался строгий серый костюм с белой рубашкой, в то время как его очаровательная супруга облачилась в длинное платье цвета слоновой кости с полупрозрачной юбкой, на которой был вышит серой нитью замысловатый узор. Оригинальности образу Водяновой добавлял не только «инопланетный» корсет, но и мини-шорты, которые с легкостью можно было рассмотреть под подолом асимметричной юбки.
«Какая они красивая пара все-таки» «Так хорошо смотрятся друг с другом…» «Вот это вкус! Сразу видно — они вместе!» «Люблю я Наташку и муж у нее красивый!» — писали в социальных сетях поклонники Водяновой. Напомним, что Наталья сейчас находится в довольно щекотливом положении из-за своего обещания пожертвовать на российский спорт один миллион рублей в случае победы нашей сорной над Испанией. Как бы грустно не было это признавать, но едва ли модель всерьез рассчитывала на удачу наших игроков.
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