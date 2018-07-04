Мужской десант: 10 самых стильных мужчин России

Павел Табаков — пожалуй, самый младший из наших героев. Однако юный возраст не помешал ему занять почетное место в списке самых стильных людей России. Как лучший представитель своего поколения Павел в одинаковой степени любит и стритвир, и классику. А уж как на нем смотрятся костюмы-тройки. Да, все-таки великая фамилия ко многому обязывает.

Любимец современной молодёжи и кумир миллионов радует нас с экранов телевизоров белоснежной улыбкой и идеальными луками. Путешественник, активист, а с недавних пор ещё и заядлый кулинар отдаёт предпочтение вещам, подчеркивающим его атлетическую фигуру. Пиджаки, рубашки навыпуск, укорочённые брюки и, конечно, белые кроссовки. Что-что, а статусу кумира нового поколения нужно соответствовать. И скажем честно, пока он справляется на все сто.

Этим летом все и разом стали ярыми фанатами футбола. А имя этого талантливого игрока каждый уж точно слышал. И, хотя футбольное поле — не лучшее место выгулять свой образ, зато на светских раутах Федор просто неотразим — даже в damaged jeans или куртке-косухе. Следим за накалом борьбы на поле и просматриваемся к Фёдору — мало ли, где ещё придётся встретиться.

Алексей любит пощеголять перед девушками в обнажённом виде и на радость поклонницам продемонстрировать свой накачанный торс. В одних шортах, прогуливаясь по берегу на пляже Калифорнии, или же разодетый при полном параде, — Алексей был и остаётся главным секс-символом тех, кому слегка за (ладно-ладно, все всё поняли!). И да, чего-чего, а его расслабленному sport chic стилю можно только позавидовать.

Один из самых успешных выходцев команды Black Star. Что греха таить: его песни звучат из каждой колонки, а стилю молодого человека пытаются подражать сотни и тысячи молодых людей по всей России. Сам Егор отдаёт предпочтение расслабленным силуэтам и oversized формам, а Louis Vuitton , Gucci и Supreme становится его единогласными любимчиками. Потертые джинсы, рваные футболки, шляпы и море аксессуаров, начиная с цепей и заканчивая солнечными очками в круглой оправе, — и главный холостяк страны готов продолжать поиски той единственной, кому он споёт «моя невеста, ты — моя невеста» или что-то там про будильник.

Лицо телеканала «Матч ТВ» и бывший футболист определённо знаком с таким понятием, как стиль, и знает, как правильно инвестировать заработанные средства. Все верно — тратит он их на себя и на свои наряды, а гладко выбритое лицо и высокий чуб стали визитной карточкой Евгения. Правда, иногда его стиль до боли напоминает луки итальянского блогера Мариано ди Вайо — от внешнего аутфита до груминга и причёски. Хотя, может, мы слишком сильно придираемся и нам все это только кажется? Как знать…

Дмитрий Викулин

Бренд-менеджер библии мужской моды — журнала GQ — темная лошадка среди героев нашей подборки. Настоящий профессионал своего дела и преданный семьянин, воспитывающий маленького сына, в одежде предпочитает минимализм и комфорт. Может, именно поэтому его часто можно увидеть в такой неувядающей классике — чёрных джинсах и хлопковой футболке белого цвета. Но даже в таком образе он выглядит изумительно. Что уж говорить о выходах в свет, когда black tie становится его лучшим другом.

Дерзкий характер и модельная внешность позволили Сергею уже посотрудничать с Marc Jacobs и Pal Zileri, а также сняться в нашумевшем клипе «Take Me to Church»» Хозиера. В повседневной жизни главный bad boy мирового балета отдает предпочтение удобным и практичным вещам. На торжественных же церемониях он выглядит так, как и подобает: классический смокинг, белоснежная рубашка и галстук, приправленные харизмой и обаянием молодого человека. Все гениальное и правда, просто. И да, мы знаем, что Сергей родился не в России, но мы таки решили оставить его себе. Надеемся, никто не против.

Бывший директор моды журнала SNC (своих не забудем!), а ныне — главный редактор Numero Russia обладает эклектичным стилем, который не сразу понятен даже профессионалам мира моды: куртки и плащи в стиле oversize, объёмные брюки, «уродливые» кроссовки и ярко-рыжая голова. Да, Игорь не понаслышке знает, как создать тот неповторимый образ, который запомнится навсегда. One Love!

Мы привыкли видеть Ивана в черных костюмах, белой рубашке и узком галстуке, но во времена, когда телеведущий не появляется перед камерами на шоу Вечерний Ургант или вообще превращается в Гришу (и выступает на разогреве у 30 Seconds To Mars), на нем тут и там появляются модные кроссовки Balenciaga, клетчатые рубашки, бомберы и шапки. За это его раздвоение личности и стиля добавляем его в наш Топ. Заслужил!