Богемная роскошь и королевский шик в кутюрной коллекции Elie Saa

Среди большого размаха модных показов и красочных шоу легко затеряться. Но Elie Saab, как всегда, держит марку. Его коллекции, как хорошо выдержанное вино, никогда не подводят. Так и вчера шоу Elie Saab сезона осень-зима 2018-2019 на Неделе высокой моды в Париже никого не оставило равнодушным.

Каждая работа Elie Saab — это залог непревзойденного качества. Кажется, что его платья предназначены исключительно для королевской семьи, настолько они роскошны. Его кутюрная коллекция очень-зима 2018/19 снова поразила зрителей множеством деталей: кружево, драгоценные камни, сатин, органза и аппликации — уже давно отличительные признаки бренда.

Но на этот раз дизайнеру было чем удивить зрителей: сперва на подиум вышли модели в минималистичных образах мрачных оттенков. Видимо, это был эксперимент Saab, который, впрочем, прошел не безуспешно. Потом, однако, все пришло в привычное русло: по подиуму парили воздушные платья нежных пудровых оттенков. И зрители увидели все, за что так сильно любят Saab: женственные силуэты с акцентом на талии, шлейфы и пышные юбки.

На этот раз дизайнер вдохновлялся творчеством Гауди. Черты модерна, так или иначе, можно разглядеть в коллекции: так Saab добавил широкие вертикальные вышивки, инкрустированные драгоценными камнями. И тем не менее, шоу совсем не потеряло свой исключительный ренессансный шарм. Elie Saab — это провозглашение вечной элегантности и изящества.

Листай галерею и наслаждайся королевскими образами ливанского дизайнера!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:vogue. com