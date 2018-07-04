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Новая коллекция Elie Saab: комбинезоны со шлейфами и платья в чернилах
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Новая коллекция Elie Saab: комбинезоны со шлейфами и платья в чернилах 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Феминизм внедрился даже в бренд с самыми консервативными взглядами на красоту и роскошь — Elie Saab. Теперь наряду с платьями с богатой вышивкой, которые узнаются даже среди миллиона похожих, появились комбинезоны, оверсайзовые жакеты и кутюрные интерпретации деловых костюмов. То, что в брюках выходят на красную дорожку, — не новость, но в рамках ливанской высокой моды power dressing смотрится непривычно. Чтобы мы не спутали ее с французской или британской (более прогрессивной и связанной с социальными трендами) Эли Сааб добавил баски, блестки и невообразимые аппликации, которые появились на талии вместе с другими характерным элементом его работ — ремешком.
После первых образов, которые больше напоминали арт-объекты, на парижском подиуме появились иконические «саабовские» наряды — и мы здесь не про соответствие ДНК бренда, а про то, что на них молятся едва ли не все девушки планеты. Многослойный тюль, обнимающий и тело, и руки, градиентные переливы на юбках, калейдоскоп радужных (и пламенно-ярких!) оттенков и архитектурная линия, которая открывает загоревшие плечи — именно то, за что Elie Saab выбирают знаменитости, герцогини и королевы Восточных стран. Хотя ливанский дизайнер в этот раз вдохновлялся не родиной и не близлежащими регионами, а Барселоной — осенне-зимняя коллекция стала воплощением всех эмоций от его путешествия. Фото: vogue.com
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