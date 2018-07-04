5 предметов верхней одежды, которые можно постирать дома

1. Пуховик

Вы вполне сможете сэкономить на химчистке и привести пуховик в порядок самостоятельно. Если ваша куртка набита пухом и пером, то повесьте ее над ванной и смочите ткань водой. Душ направляйте параллельно поверхности, чтобы наполнитель меньше впитал в себя воды. Намыльте одежду жидким моющим средством, и потрите особенно грязные места щеткой. Это область вдоль молнии и подола, воротник, манжеты и карманы. Смойте пену также, по касательной. Дайте воде стечь и сушите изделие на балконе — батареи разрушают структуру пуха.

2. Куртка на холлофайбере

Куртку на холлофайбере запросто можно отправить в стиральную машинку. Единственное условие — тщательная подготовка. Отстегните пояс и капюшон, проверьте все карманы и застегните их, молнию надо закрыть, а одежду вывернуть наизнанку. В барабан машинки вместе с курткой положите несколько специальных шаров для стирки и сушки белья или просто теннисные мячики, чтобы не скатался наполнитель.

3. Шерстяное пальто

Если на этикетке вашей одежды не стоит надпись: «только сухая чистка», то смело беритесь за дело. Замочите пальто в ванне с небольшим количеством порошка для шерсти на несколько минут, а после тщательно промойте под струей воды. Сушите изделие, разложив на простыне, горизонтально, все складки должны быть расправлены.

4. Шуба из искусственного меха

Для начала пропылесосьте свою шубку. Потом, как в случае с пуховиком, пройдитесь мыльным раствором по поверхности с помощью щетки. Придерживайтесь направления ворса. Смойте пену и оберните изделие в полотенце. После высыхания, причешите расческой для домашних питомцев.

5. Кожаная куртка

В магазинах существуют специальные средства для чистки кожи, они встречаются во всех гипермаркетах. Далее следуйте инструкции на пузырьке. Удалить пятна можно с помощью обычной губки и средства для мытья посуды, только знайте меру — не сотрите краску.