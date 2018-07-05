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55 самых эффектных образов с Недели Высокой моды
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55 самых эффектных образов с Недели Высокой моды 

Собака.ru 54 минуты назад
Фото: Собака.ru
В Париже закончилась Неделя Haute Couture — если не самая красивая в этом году, то точно самая запоминающаяся. Платье с подушками Viktor & Rolf, невесту в бирюзовом наряде Chanel и гиперболизированные прически Valentino обсуждали едва ли не больше грузинско-российского показа Vetements. Но обо всем по порядку.
Синдикат Высокой моды обвинили в недостатке идей: вместо того, чтобы придумать новое, они занимались самоцитированием и самоплагиатом. Victor & Rolf сделали ретроспективу всех показов с 2005 года, повторив в том числе платье с подушками, образы из картинных рам и наряд Каролины Курковой для ежегодного бала Met Gala. Главное отличие переизданных версий — белый цвет: каждую вещь можно надеть на небанальную свадьбу или любое мероприятие в столице авангарда — Антверпене.
Givenchy сделали трибьют основателю дома Юберу де Живанши, который скончался в марте этого года. Клэр Уэйт Келлер и кутюрное ателье показали 42 образа, вдохновленные голливудским прошлым легендарного дизайнера, сотрудничеством с Одри Хепберн и его любовью к искусству. Некоторые наряды детально повторяли одежду из 50-60-х годов, но только были увенчаны воинственными головными уборами и ожерельями амазонок. Эмоциональность ностальгического калейдоскопа повышала песня «Moon River», исполненная Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и финальный выход Клэр вместе с мастерицами в белых халатах.
Бертран Гийон из Schiaparelli вдохновлялся не столько архивами, сколько стилем основательницы французского модного дома. Эльза Скиапарелли любила анималистичные принты и формы, а еще сумасшедшие маскарады, напоминающие булгаковский «Бал Сатаны». Отсюда сюрреалистичные головные уборы из перьев, сделанные для показа плюмасье Жюльеном Вермеленом, и имитация животных — прямо и косвенно.
Кстати, перья, число которых в одном платье доходило до 10 000, стали главным элементом стайлинга коллекций. Причем если на церемонии вручения «Оскара» и Каннском кинофестивале они имели один-единственный референс — 1920-е и джазовые вечеринки, то теперь отсылают к стае розовых фламинго. Посмотрите на работы Valentino и Fendi, а Armani Prive и вовсе сделали из птиц гигантскую шубу!
И это не единственное, из-за чего мы будем помнить прошедшую Неделю моды: ливанский дизайнер Зухаир Мурад передал привет Петербургу и его балам, Пьерпаоло Пиччоли вспомнил фотографии Деборы Турбевилль и персонажа Дэвида Боуи Зигги Стардаста, Ирис ван Херпен показала прогресс 3D-принтера, Джон Гальяно высмеял виртуальную реальность, а Джамбаттиста Валли предложил носить платья из меха на голое тело. Все же осенне-зимний кутюр намного более свободный, чем весенне-летний: дизайнерам не нужно думать о череде красных дорожек и коммерциализации коллекций — они позволяют себе дурачиться, перелистывать архивы и добавлять странные элементы. В этот раз — треугольные, коррозийные и металлизированные головные уборы. Фото: vogue.com
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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