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Вверх ногами: дизайнеры создали самые странные шорты в истории
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Вверх ногами: дизайнеры создали самые странные шорты в истории 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
И не думайте делать их сами: такие продаются за дорого.
Бывает, надеваешь впопыхах любимую вещь задом наперед или шиворот на выворот. Но чтобы так — вверх ногами, такого мы еще не видели! Однако джинсовой марке Cie Denim удалось в переносном и прямом смысле совершить переворот в сознании. Бренд представил коллекцию, при правильной носке которой шорты выглядят так, будто их надели вверх ногами.
Вот так шорты! Вид спереди…
…сбоку…
…и сзади
При внимательном рассмотрении необычной новинки становится ясно, в чем же тут дело. На самом деле, джинсы скроены по классическим лекалам, и даже молния — там, где нужно, да вот только кармашки с заклепкакми нашиты не вверху, а внизу, а кроме того, перевернуты. Такая гениальная находка и создает этот потрясающий эффект. То есть обычные шорты просто так вверх ногами надеть не получится, и придется раскошелиться: стоит такая вещь на сайте производителя аж 385 долларов (по курсу ЦБ на сегодня — 24.300 рублей).
Однако сэконмить все же можно — объясняем, как. Просто купите джинсовые шорты или джинсы на обрез без карманов — и нашейте такие кармашки сами вверх тормашками внизу. Хотите быть в тренде — вспоминаем уроки труда, девочки!
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