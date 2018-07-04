Вопрос стилисту: какие платья лучше всего сочетаются с обувью без каблука?

Виктория Куксина, стилист и дизайнер

Непростой вопрос, потому что ответ буквально — все! С учетом современных тенденций, сложно придумать наряд, который нельзя дополнить, скажем, кедами — включая вечерние и свадебные платья. Мода предоставляет широкие возможности для экспериментов с собственным стилем, а чтобы они всегда удавались, обращу внимание на несколько моментов, которые следует учитывать, подбирая удобную обувь к любимому платью.

Фактура

Порой кажется, что в наше время достаточно купить одну пару белых кед, чтобы навсегда закрыть вопрос обуви, но это не совсем так. Образ смотрится органично и завершено, когда в нем присутствует логика. Плотная одежда для межсезонья и холодов требует более плотной обуви — кожаных кед или кроссовок, слипонов на толстой подошве — все это предпочтительный выбор, когда на тебе куртка, кардиган или теплое платье с длинным рукавом. Напротив, летящие летние образы тяготеют к перфорированной коже, парусине и плетеной подошве. Обрати внимание на бархатные, атласные кеды и экземпляры с шелковыми лентами вместо шнурков (только, пожалуйста, не все сразу) — благородные материалы примирят спортивную обувь даже с вечерним нарядом.

@klyukina_d Вопрос стилисту: что носить девушкам с бледной кожей?

Пропорции

При всей нашей любви к кедам и прочей актуальной спортивной обуви, необходимо отдавать себе отчет к том, что они не помогают ногам смотреться стройнее. В частности, их сочетание с коротким платьем или юбкой-карандаш однозначно добавит «веса» икрам, а во втором случае и бедрам. Если такого дополнительного акцента хочется избежать, выбирай проверенные формулы: кеды плюс длинное летящее платье или пышная юбка-солнце — сочетание, предающее фигуре изящества, а всему образу в целом легкости и женственности.

@garypeppergirl

К коротким или облегающим платьям попробуй подобрать балетки или лоферы с острым мысом — жесткая форма обуви сделает ноги визуально стройнее, а с точки зрения вытягивания силуэта в целом острый мыс успешно конкурирует с эффектом от восьмисантиметрового каблука.

@hey_irma

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