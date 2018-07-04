Ещё
Протест против насилия и эклектика 70-х в новых лукбуках российских дизайнеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Протест против насилия и эклектика 70-х в новых лукбуках российских дизайнеров 

SNCmedia.ru 46 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
ALRAWASH
Alrawash в переводе с арабского означает меткость, четкость. Это и стараются в каждой коллекции демонстрировать дизайнеры марки. Натуральные шелка, бархат, батист и кашемир из Италии, Франции, Иордании и Узбекистана здесь украшены уникальной вышивкой ручной работы. На выходе — брючные костюмы с запахом, длинные платья свободного кроя и пальто, которые так обожают Яна Рудковская и Нюша.
RASARIO
Основным лейтмотивом новой круизной коллекции Rasario стали роскошь и праздник: отсюда обилие пайеток, украшающих платья, брюки и длинные юбки, пышные банты и рукава-балоны. Все это гармонично сливается в идеальные образы, в которых легко можно представить каких-нибудь Шарлиз Терон и Кендалл Дженнер на премьере фильма или ближайшей премии.
ALEXANDER TEREKHOV
Специально для коллекции Resort 2019, которая впитала в себя все достоинства эпохи 70-х, Александр Терехов создал два принта: классический «горох» и принт «ягоды вишни» — идеально подходящие для летнего отпуска. Пока еще не начали собирать чемодан в новое путешествие, обратите внимание на летящие платья-макси из шелка, сарафаны из крепа и хлопка, платья-рубашки, на бретелях и с открытой спиной из новой линейки бренда.
MARDO. _
Коллекция талантливого выпускника факультета дизайна НИУ ВШЭ выставлялась на Неделе мужской моды в Париже, а сам создатель марки Андрей Мардо долгое время вдохновлял дизайнеров бренда VETEMENTS. Свою линейку одежды, которая получила название DISARMED, Андрей посвящает протесту против насилия и использования оружия. Ломанные линии и утрированные формы, вдохновлённые самой яркой картиной, призывающей к миру, «Герника» Пабло Пикассо (1973 год), сочетаются с депрессивными настроениями, присущими людям пост-военного времени. Молодой дизайнер четко понимает интересы современного поколения: амбициозные планы на будущее, дух вечеринки, уличная культура и разрушение стереотипов. Все это нашло отражение в одежде MARDO. _
SNCmedia.ru: последние новости
В тренде: как носить белый этим летом Российские паспорта, Ума Турман и дань Юберу де Живанши: главные подробности модных показов прошедших выходных 7 юбок мини, которые хочется носить не снимая
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звёзды, страдающие анорексией
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»97
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение