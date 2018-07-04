Протест против насилия и эклектика 70-х в новых лукбуках российских дизайнеров 

ALRAWASH
Alrawash в переводе с арабского означает меткость, четкость. Это и стараются в каждой коллекции демонстрировать дизайнеры марки. Натуральные шелка, бархат, батист и кашемир из Италии, Франции, Иордании и Узбекистана здесь украшены уникальной вышивкой ручной работы. На выходе — брючные костюмы с запахом, длинные платья свободного кроя и пальто, которые так обожают Яна Рудковская и Нюша.
RASARIO
Основным лейтмотивом новой круизной коллекции Rasario стали роскошь и праздник: отсюда обилие пайеток, украшающих платья, брюки и длинные юбки, пышные банты и рукава-балоны. Все это гармонично сливается в идеальные образы, в которых легко можно представить каких-нибудь Шарлиз Терон и Кендалл Дженнер на премьере фильма или ближайшей премии.
ALEXANDER TEREKHOV
Специально для коллекции Resort 2019, которая впитала в себя все достоинства эпохи 70-х, Александр Терехов создал два принта: классический «горох» и принт «ягоды вишни» — идеально подходящие для летнего отпуска. Пока еще не начали собирать чемодан в новое путешествие, обратите внимание на летящие платья-макси из шелка, сарафаны из крепа и хлопка, платья-рубашки, на бретелях и с открытой спиной из новой линейки бренда.
MARDO. _
Коллекция талантливого выпускника факультета дизайна НИУ ВШЭ выставлялась на Неделе мужской моды в Париже, а сам создатель марки Андрей Мардо долгое время вдохновлял дизайнеров бренда VETEMENTS. Свою линейку одежды, которая получила название DISARMED, Андрей посвящает протесту против насилия и использования оружия. Ломанные линии и утрированные формы, вдохновлённые самой яркой картиной, призывающей к миру, «Герника» Пабло Пикассо (1973 год), сочетаются с депрессивными настроениями, присущими людям пост-военного времени. Молодой дизайнер четко понимает интересы современного поколения: амбициозные планы на будущее, дух вечеринки, уличная культура и разрушение стереотипов. Все это нашло отражение в одежде MARDO. _