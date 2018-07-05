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Кутюрная провокация! Чем шокировало зрителей шоу Jean Paul Gaultier
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Кутюрная провокация! Чем шокировало зрителей шоу Jean Paul Gaultier 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
На Неделе высокой моды в Париже дизайнер Жан-Поль Готье представил свою коллекцию сезона осень-зима 2018-2019.
Жан-Поль Готье всегда был сторонником объединения мужского и женского начала. Именно Жан-Поль Готье славится необычными изобретениями в мире моды, как, например, корсет для мужчин. Не стала исключением и новая коллекция Дома сезона осень-зима 2018-2019. Женщины в строгих смокингах, мужчины в юбках—это творческий взгляд Готье на гендерные стереотипы.
Черный и белый— именно эти цвета стали основными в коллекции. Также кутюрье дополнил шоу элементами синего, красного и зелёного цвета. Дизайнер представил свое видение как классической одежды, так и вечерних платьев. Модели женщины вышли на подиум в объемных смокингах, жилетках, мужчины появились на сцене в черных блестящих юбках.
Готье активно использует провокационные надписи в своей коллекции. Так, в завершение показа на подиум выходят мужчины и женщина, чьи верхние части тела были прикрыты прозрачными пластиковыми «щитами». На них красуются надписи «tetons libres» и «free the nipple», что в переводе означает «бесплатные соски» и «освободите соски».
Текст: Ксения Семенова
Фото: Vogue.com
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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