Неделя высокой моды в Париже: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма и другие звезды на показе Jean Paul Gaultier

Жан-Поль Готье и Наоми Кэмпбелл Неделя высокой моды продолжает радовать и изумлять модников и критиков, и после сегодняшнего дня тем для обсуждений у них явно прибавится. Свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2018/2019 показал Жан-Поль Готье. Посмотреть на новые творения маэстро пришли Наоми Кэмпбелл, Полин Дюкрюэ и другие. В Instagram дизайнер анонсировал свою коллекцию девизом «выключи свет, зажги свой огонь», и это, пожалуй, лучше всего описывает ее суть. Дуализм прослеживался не только в цветовых сочетаниях, но и в эстетике. И если бы коллекцию можно было хуманизировать, то публика точно увидела две стороны одной персоны — показную и потаенную.

Жан-Поль Готье продолжил свою работу с графической эстетикой, которую он начал еще в весенней кутюрной коллекции. Вместо буквальных черно-белых полос и визуальных иллюзий теперь Готье строит контрастные образы за счет сочетания разных предметов гардероба и декора. На подиуме были представлены белые смокинги с черными воротниками, платья с жилетками, рубашки с корсетами.

Цветные акценты были расставлены за счет двух пестрых платьев на стыке стиля хиппи и бохо, нескольких монохромных платьев и ярких красных аксессуаров. Глядя на закрытые блузки, жакеты и брюки, можно было подумать, что бунтарь остепенился и хочет найти новых клиентов среди офисных работников. Но вторая половина показа доказала, что сценическая эстетика и провокации, по-прежнему, вдохновляют мастера.

«Голые» платья с узорами-каракулями, рукава-пластины, жилеты из пластика, блестящая кожа и прозрачные топы-щиты с надписью Free the nipples («Освободи соски») — словно вторая скрытая личность тех образов, которые были в первой половине дефиле.

Аксессуары в коллекции отошли на второй план — у Готье главное не столько детали, сколько впечатление, которое транслирует образ. Наряды дополнялись вывязанным на шарфах и свитерах лейбле, яркими лосинами, плетеными поясами и цепочками, чокерами и массивными колье. Интересно, обвинят ли Готье в культурной апроприации за красные фески на моделях. Похоже, главным посланием коллекции было заявление, что мятежный дух есть в каждом из нас. И эти модели от Готье заготовлены как раз на тот случай, когда захочется выпустить его на волю. Гости показа:

Фарида Хелфа и Наоми Кэмпбелл

Росси де Пальма

Полин Дюкрюэ