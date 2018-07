Марки, которые должна знать каждая модница

Zara, Topshop, Mango…Чувствуете, что ходите по одному и тому же кругу в поисках «вещи мечты»? Пришло время взять новичков на вооружение, тем более что о таких хочется рассказывать стоя, активно жестикулируя. А все потому что мы впечатлены и влюблены — теперь и ваш черед!

Olivia Rose The Label

Визитная карточка марки — блузки ручной работы и нереальной красоты. В них читается любовь дизайнера Оливии Роуз к викторианской эпохе, но с очевидным современным кроем и очаровательным кокетством. В одном из интервью дизайнер призналась, что обожает топы и считает их главной вещью любого гардероба, вокруг которой легко создавать какие угодно образы. С этим трудно поспорить, но первое, что приходит в голову, — надеть секси-блузку с любимыми голубыми джинсами и побежать на пятничный коктейль.

Sezane

Sezane — та самая марка, что способна привнести в ваш гардероб чуть-чуть французского шика. Жизнь бренда началась на eBay Vintage, сегодня же эти элегантные и понятные вещи вне времени можно купить на официальном сайте Sezane, а также в Париже и Нью-Йорке. Почему мы поместили этот бренд с ретростилистикой в список актуальных? Потому что ни одна модница не обходится без собственной капсулы или базового гардероба, а это как раз те самые вещи, с которыми без труда можно его составить.

Oh Hey Girl

Британская марка, вдохновленная корейским стритстайлом, — это не мечта или сон единорога, а реальная история, которую придумали две девушки, влюбленные в Азию. «Нам было до того скучно ходить по магазинам Великобритании (сложно в это поверить, но ладно. — Прим. авт.), что мы решили исправить ситуацию и создать нечто неповторимое», — комментируют свой энтузиазм дизайнеры. Что у них получается наверняка — создавать наряды с характером и неким заявлением о собственной уникальности. В последнем сомневаться не приходится еще и потому, что даже не самые популярные вещи из коллекции не возвращаются в сток, так что лучше шопиться без долгих раздумий.

Kitri Studio

Марка, базирующаяся в Лондоне, предельно доступно и просто объясняет покупательницам ДНК бренда. Во-первых, он про хорошее качество без заоблачных цен. Во-вторых, еженедельные новинки отвечают последним тенденциям сезона. Ну и в-третьих, каждая вещь представлена ограниченным тиражом, так что никаких неловких ситуаций в офисе или ресторане быть не должно. На сайте в разделе новинок хочется купить все: красную миди-юбку, рубашку с открытыми плечами, платье в горох и, конечно, футболку с надписью Not My First Rodeo, чтобы носить эти вещи целое лето и вообще ни о чем не думать. По крайней мере, до следующей, осенней коллекции.