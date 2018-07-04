Подборка летних кроссовок, за которые нужно побороться

Подборка летних кроссовок, за которые нужно поборотьсяЛетом особенно хочется выглядеть стильно, благо минимум одежды позволяет акцентировать взгляд на какой-то одной детали. Например, на кроссовках. Производители со всего мира, именитые бренды и дизайнеры-одиночки стараются изо всех сил, придумывая новые модели уличной обуви — удобной, яркой и необычной. В этой подборке вы найдёте крутые сникеры и кроссовки, которые не купишь просто так, настолько они эксклюзивные. А если вам непонятен весь этот движ, то обратите внимание на кеды от Timberland. 1. Levi’s Air Jordan 4 Модель: Levi’s Air Jordan 4 Цена: 250 евро.

Где купить: sneakersnstuff.com Новые кроссовки Air Jordan 4, к созданию которых причастна компания Levi’s, поступят в продажу уже 30 июня. За основу взята самая популярная модель Air Jordan, а на ощупь кроссовки точь-в-точь как легендарные «501-е» джинсы всемирно известного бренда.

Levi’s Air Jordan 4 доступны в двух расцветках, и чтобы щеголять в них, нужно приложить усилия: уже сейчас можно оставить заявку на розыгрыш возможности прикупить эту эксклюзивную пару обуви за 250 евро. 2. Nike Vapormax Inneva Multi-Color

Модель: Nike Vapormax Inneva Multi-Color

Цена: 275 евро.

Где купить: sneackersnstuff.com Ладно, я признаю, что кроссовки почти за 300 евро — это не гуманно. Но вы только посмотрите на них! Сочетание чёрной основы и ярких вплетений позволяют сочетать эту модель со многими джинсами и шортами. Это настоящий свежак: релиз Nike Vapormax Inneva Multi-Color состоялся буквально в начале июня и в наличии есть практически все размеры. Таких Найков вы еще не носили.

За основу была взята проверенный временем силуэт Nike Vapormax, который отличается максимально комфортной запатентованной подошвой. Верх выполнен из дышащего текстиля. Может быть, есть смысл раззориться на эти плетёные «лапти»? 3. adidas YUNG-1 Модель: adidas YUNG-1 Цена: 120 евро.

Где купить: afew-store.com Эту модель многие сникерхеды ждали с нетерпением: ходил слух, что Адидас посвятит эту обувь широко известному мультфильму Dragon Ball Z. Оранжевая пара adidas YUNG-1 действительно имеет какую-то ауру этой культовой франшизы. Главное — эти кроссовки сметают с полок очень быстро: сейчас в наличии есть не все размеры, но зато не нужно участвовать ни в каких конкурсах, а можно просто взять и купить.

adidas YUNG-1 доступны в двух расцветках, но я считаю, что нужно брать именно ярко-огненный вариант. Самое то для лета, в сочетании с загаром и белыми шортами. 4. Timberland Adventure 2.0 Cupsole Alpine

Модель: Timberland Adventure 2.0 Cupsole Alpine

Цена: 6 590 руб.

Где купить: timberland.ru Вот обувь, которая легко потеснит хипстерские «Вэнсы», благодаря неубиваемой подошве. Зимние «Тимбы» в гардеробе есть практически у каждого жителя средней полосы России, а теперь можно и летом гонять в удобных кедах этой известной марки. В отличие от всех других кроссовок этой подборки, Timberland Adventure можно купить прямо в нашей стране, в официальном магазине. Учитывая то, что сейчас эта модель продаётся со скидкой почти в 4 000 рублей — надо брать.

Эта обувь попала в подборку летних сникеров не случайно: мы лично тестировали другие кроссовки этого бренда и остались полностью довольны удобством и неубиваемостью. Можете убедиться сами вот тут. 5. adidas Falcon

Модель: adidas Falcon

Цена: 100 евро.

Где купить: footdistrict.com Если вам не приглянулись яркие adidas YUNG-1, то есть достойная альтернатива: модель adidas Falcon выполнена в более спокойной расцветке и стоит на порядок дешевле. Многих может смутить розовый оттенок задников, но это самый модный тренд этого сезона. Розовый — не только женский цвет, и adidas Falcon — яркое тому доказательство.

Эта модель — переосмысление классической беговой обуви образца 1990 года. Судя по количеству хороших отзывов среди западноязычных блогеров — модель удалась на все 100. 6. MCM x Puma Suede

Модель: MCM x Puma Suede

Цена: 340 евро.

Где купить: footdistrict.com Безоговорочный победитель сегодняшней подборки: стиль, цена, коллаборация с известным домом моды — всё есть в модели MCM x Puma Suede, для самых отъявленных модников. При создании этой модели дизайнеры вдохновлялись классической хип-хоп модой. Помимо обуви в ассортименте есть штаны-шаровары и куртки: собрав весь сет можно почувствовать себя участником какой-нибудь Run DMC.

Эти сникеры определённо не на каждый день, но если вы хотите эксклюзивов — готовьте 340 евро и носите эти кожаные кеды с удовольствием. Стильно, модно! 7. UNDEFEATED x adidas adiZero Adios Boost

Модель: UNDEFEATED x adidas adiZero Adios Boost

Цена: 126 евро.

Где купить: sneackersnstuff.com Это самые редкие и необычные кроссовки из капсульной коллекции adidas и UNDEFEATED. За основу взята популярная модель Adidas Ultra Boost, в которых удобно не только ходить каждый день по городу, но и заниматься спортом и бегом. UNDEFEATED x adidas adiZero Adios Boost имеют камуфляжную расцветку и брендированы надписями UNDEFEATED. Впоследствии обещают ещё одну расцветку, полностью чёрную. Любителям камуфляжа можно не ждать, а заказывать эти кроссовки уже сейчас, благо размеры есть в наличии и цена не кусается.

В целом, это лето богато на эксклюзивные коллаборации и крутые кроссовки. Жаль, что большинство моделей никогда не доедут до официальной российской розницы. Но это не беда: заказывать из-за рубежа в 21 веке не составляет никаких проблем, благодаря сервисам по доставке посылок. Ссылок не будет — вы и так в курсе, правда? Лето для красивой обуви. Носите с удовольствием:)