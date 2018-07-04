Кейт Мосс снялась в пляжной фотосессии Saint Laurent

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

О такой зиме, какой нам ее показывает Saint Laurent, где вместо снега — белоснежный песок и лазурная вода, мы готовы говорить даже в самом разгаре лета, тем более пока июль не особо балует нас солнцем и теплом. Кажется, креативный директор Энтони Ваккарелло вообще решил поставить все с ног на голову и пригласил для этого свою любимую музу Кейт Мосс

После того как супермодель надела белый полушубок на голое тело в рекламной кампании Saint Laurent весна-лето 2018/2019, почему бы не позагорать в мини-платье с безумным декольте зимой? В Instagram модного дома можно увидеть сразу несколько снимков с Кейт на пляже в платье с длинным рукавом и объемными плечами в стиле 80-х.

Судя по комментариям, Энтони не прогадал с выбором модели. «Боитесь, что коллекцию не раскупят? Зовите Кейт Мосс», — намекает один пользователь на талант супермодели к продажам. «Королева Кейт», — мелькает буквально через комментарий.

Ну а что же Ваккарелло и его коллекция? Мнения разделились. Одни считают, что осень-зима 2018/2019 у Saint Laurent получилась скучной, другие, напротив, без ума от ярко выраженных 80-х. А вы готовы вернуть в гардероб подплечники?

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