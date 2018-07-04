Что такое лопапейса?

Lopapeysa — аутентичное название традиционного исландского свитера (peysa) без застежки и молнии, с круглым горлом и расходящимся вокруг него по кокетке жаккардовым орнаментом. Кстати, ударение в этом слове падает на первый слог. А перевод буквально означает «свитер из шерсти лопи» (это название породы чистокровных исланских овец). Он похож на исконные меховые и расшитые бисером праздничные наряды женщин Гренландии. Наверное, оттуда же пошла традиция не стирать настоящую исландскую Lopapeysa, а лишь вывешивать на свежий воздух проветриться.

Вяжется такой свитер только из натуральной овечьей шерсти, вручную, вкруговую, без швов. Но ускорение и глобализация современного производства привели к тому, что традиционный скандинавский свитер может сегодня выглядеть как угодно: быть любого цвета и длины, иметь молнию и капюшон, быть теплым или тонким, украшаться не только геометричным орнаментом, но и самыми разнообразными фигурами и символами.

В моду свитер-лопапейса вошел в середине XX века, став символом антиглобализма, в середине 2000-х пережил реинкарнацию. Сегодня его носят по всему свету, он есть у каждого истинного исландца.

Этот предмет универсален: может входить в женский и мужской гардероб — причем вне зависимости от сезона. Нет ничего удобнее лопапейсы, надетой под теплое зимнее пальто или накинутой на легкое летнее платье.