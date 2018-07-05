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Новая коллекция Zuhair Murad: посвящение царской России, балам в Петербурге и гардеробу Елизаветы I
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Новая коллекция Zuhair Murad: посвящение царской России, балам в Петербурге и гардеробу Елизаветы I 

Собака.ru 42 минуты назад
Фото: Собака.ru
Хедлайнерами вчерашнего дня кутюрной Недели моды стали ливанские дизайнеры: после Эли Сааба коллекцию показал Зухаир Мурад. Законодатель тренда на голые платья и автор сказочных нарядов для свадьбы (достаточно вспомнить торжество дочери бизнесмена Эльдара Османова) на этот раз отошел от «просто красиво» к «красиво и со смыслом». Продолжив фишку с мужских европейских показов, которые интерпретировали форменную одежду и добавляли на них эполеты из кисточек и стразы Swarovski, он замешал кутюр с милитари-стилистикой. В результате получились жакеты с воротниками-стойками и золотой вышивкой, двубортные платья оливкового оттенка и голубые мундиры, целиком покрытые блестками, которые показывали Алессандро Амбросио, Валерия Каумфман, Жозефин Ле Тутур и Мэдисон Хедрик.
В официальном «инстаграме» бренда написано, что в мудборде осенне-зимней коллекции — императорская Россия и, в частности, Петербург. И военная тема, и роскошная вышивка, и шлейфы, и даже надписи на одежде — посвящение царским баллам, позолоченным дворцам и огромному гардеробу Елизаветы Петровны. Апогеем этой идеи стало финальное свадебное платье с кейпом и ободком-диадемой, очень похожее на коронационное платье императрицы и наряды, выставленные в Музее моды Государственного Эрмитажа. Так, ливанец вошел в великолепную шестерку дизайнеров, показавших, как венценосные личности влияли на моду — и пусть его шоу состоялось в Париже, а не на наших «Ассоциациях» в Царском селе. Фото: vogue.com
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