Альбина Джанабаева покорила Берлин своим декольте 

В галерее современного искусства Kunstlager Haas в рамках Берлинской недели моды прошла арт-презентация коллекции Laurèl весна-лето 2019.
Оценить коллекцию, представленную под энергичные DJ-сеты, и яркое световое шоу Лео Куэлбса, пришли светские персоны мирового масштаба, не остались в стороне и российские знаменитости. Певица Альбина Джанабаева покорила Берлин своим фирменным декольте, галерист Полина Аскери показала бесконечные ноги под прозрачным платьем, а блогер Юлия Прудько появилась на мероприятии в дерзком брючном костюме и statement-туфлях.
Другие фото ищи в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба