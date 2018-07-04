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Альбина Джанабаева покорила Берлин своим декольте
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Альбина Джанабаева покорила Берлин своим декольте 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В галерее современного искусства Kunstlager Haas в рамках Берлинской недели моды прошла арт-презентация коллекции Laurèl весна-лето 2019.
Оценить коллекцию, представленную под энергичные DJ-сеты, и яркое световое шоу Лео Куэлбса, пришли светские персоны мирового масштаба, не остались в стороне и российские знаменитости. Певица Альбина Джанабаева покорила Берлин своим фирменным декольте, галерист Полина Аскери показала бесконечные ноги под прозрачным платьем, а блогер Юлия Прудько появилась на мероприятии в дерзком брючном костюме и statement-туфлях.
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Фото:пресс-служба
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