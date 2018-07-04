Селена Гомес продемонстриорвала уличный стиль Нью-Йорка

Бренд-амбассадор американской марки Coach певица Селена Гомес в третий раз стала лицом рекламной кампании марки. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 4 июля.

Гомес позировала на улицах Нью-Йорка на фоне винтажных машин с сумкой Dreamer с принтом Signature, дополненной вышивкой и деталями из кожи, навеянной стилем 1990-х годов.

Также в рекламе снялись японская актриса Кико Мидзухара , китайская актриса Гуань Сяотун и китайский актер Тимми Сюй, модели Али Латиф, Лили Нова, Уильям Грант и другие.

На участниках съемки были винтажные рок-н-рольные футболки с принтом, кружевные платья, байкерская куртка из кожи с бахромой и пальто из стриженой овчины, а также аксессуары: сумки через плечо и знаковые сумки Coach в стиле дизайнера Бонни Кашин (Bonnie Cashin). Также были представлены модели, созданные в сотрудничестве Стюарта Виверса и художницы Челси Чемплэйн (Chelsea Champlain): сумки Dreamer украсили нарисованные ею мистические розы, мотыльки и цветочные черепа.

Над рекламной кампанией работал знаменитый фотограф моды Стивен Мейзел, креативный директор Фабьен Барон, визажистка Пэт Макграт и стилист Гвидо Палау.

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров и одежды для мужчин и женщин. Основана в 1941 году. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России.