Летние платья 2018 года

Полные дамы должны с особенной осторожностью выбирать летние платья в 2018 году. Стилисты определяют модные тенденции для полных женщин, но этого порой оказывается недостаточно. Очень важно правильно оценивать свою фигуру и особенности создаваемого стиля, ведь основной задачей становится стремление скрыть недостатки и одновременно подчеркнуть привлекательность фигуры.

Позволительны ли платья в обтяжку

Далеко не все модели летних женских платьев подходят к пышной фигуре, поэтому нужно постараться выбрать наиболее подходящий вариант для себя. Иногда женщины отчаиваются и готовы покупать бесформенные наряды, визуально напоминающие обычную простынь, а не красивый женственный наряд. На самом деле бесформенные платья приковывают повышенное внимание к имеющимся проблемам с фигуру, ведь визуально дополняются лишние килограммы.

В 2018 году можно выбирать летние облегающие платья для полных женщин, которые также соответствуют модным тенденциям. Однако при выборе таких нарядов нужно позаботиться об обязательном наличии корректирующего белья. Облегающие платья могут порадовать необычным кроем, который поможет скрыть лишние килограммы и отвлечь излишнее внимание от имеющихся проблем с фигурой.

Выбирая платье в обтяжку, желательно позаботиться о том, чтобы принты все-таки были милыми и сдержанными. Например, актуальными считаются цветочные рисунки на темном фоне.

Можно ли выбирать короткие платья

Короткие платья иногда позволительны для дам с лишним весом. Несмотря на то, что короткие наряды пользуются меньшей популярностью, их все-таки можно и даже нужно выбирать для создания безупречного образа. Самое важное — это учитывать наличие или отсутствие недостатков в верхней части ног.

Если женщина все-таки выбирает короткое платье, можно отдать предпочтение тонким корректирующим колготкам и постараться скрыть имеющиеся проблемы. Несмотря на то, что лишний вес будет заметным, образ может быть привлекательным и ярким.

Длинные платья — это достойный наряд

Изучая все модные тенденции летних платьев в 2018 году для полных женщин, нужно постараться выбрать наряд для подчеркивания образа, а не для обычной маскировки лишнего веса. Длинное платье может быть красивым и привлекательным для женщин с лишним весом. Дизайнеры предлагают разнообразные модные модели:

платья с запахом; сарафаны с необычным декольте; элегантный рисунок (например, вертикальная полоска). Порой именно длинные платья позволяют полным барышням создать привлекательный образ, несмотря на проблемы с фигурой и потенциальные комплексы.

Светлые платья идеальны для полных дам Многие модные эксперты рекомендуют выбирать светлые платья, которые считаются настоящим хитом. Бояться светлых тонов в одежде нецелесообразно, ведь они визуально не прибавят лишние килограммы.

Статистика подтверждает, что многие женщины с лишним весом выбирают черные наряды и стараются скрыть таким образом проблемы с фигурой. На самом деле такой подход нежелателен. Лучшим вариантом будет выбор белого, голубого или розового платья с необычным кроем. При этом светлые наряды должны создаваться только из натуральных материалов.

Какие фасоны считаются предпочтительными

В 2018 году предлагаются платья разных фасонов. Наряды могут отличаться минимализмом, неординарным кроем и привлекательными декоративными деталями.

Платья часто отличаются следующими необычными исполнениями:

широкие рукава; рукава через одно плечо; необычная резинка на талии; ажурные вставки; многослойность материалов. В любом случае наряды выглядят привлекательно и красиво.

Особенного внимания заслуживают следующие фасоны платьев:

трапециевидные с лифом «греческого» типа; футляр; рубашка; платье-бюстье, отличающееся завышенной талией; приталенный крой; наряды, отличающиеся отрезным кроем по линии талии. В 2018 году можно выбирать платья с оригинальными тематическими принтами:

один основной цвет идеально сочетается с яркими вертикальными полосами; морская тематика, предполагающая обязательное использование синего пояса; геометрический рисунок яркого цвета; флористические мотивы; белые с цветочными узорами. Выбирая летнее платье для полной женщины, можно рассчитывать на создание привлекательного образа с учетом особенностей внешности и проблем с фигурой.

Какие материалы платьев рекомендуются

Модные тенденции летних платьев в 2018 году для полных дам предполагают выбор хлопковых и льняных платьев.

Особенности летних нарядов из хлопка

Хлопковые платья отличаются оригинальным дизайном.

Хлопковые платья отличаются оригинальным кроем и игрой с длиной. Многочисленные оборки и рюши идеально сочетаются с кружевными вставками, причем такой вариант позволяет успешно скрывать практически все недостатки фигуры. Хлопковые белые платья считаются хитом. К тому же они могут порадовать пестрым алым рисунком. Черные платья отличаются необычной драпировкой или кружевной вязкой. При желании можно забыть о стереотипах и выбрать смелый наряд. В этом случае акцент будет создан на струящихся декоративных элементах. Широкий рукав визуально скрывает полноту плеч, поэтому такое отличие в крое считается важным. Стиль mullet предполагает разную длину низа спереди и сзади, причем он осваивает лидирующие позиции. Основная задача — это сделать модное платье идеальным даже для полной барышни. Хлопковые наряды простого кроя остаются в прошлом.

Особенности летних платьев изо льна

Лен — это очень тонкий натуральный материал, который идеально подойдет для создания стильных нарядов. В наши дни современная обработка льна позволяет создавать стильную и комфортную одежду. Лен идеально подойдет для создания платьев-футляров, рубах, сарафанов свободного кроя.

В качестве декора традиционно используют орнаментальную аппликацию, ручную вышивку, бисер или пайетки.

При желании можно выбрать льняное платье с металлизированным эффектом.

Для полных дам можно выбирать яркие и элегантные летние платья в 2018 году, но очень важно изучить модные тенденции и принять во внимание особенности своей фигуры.