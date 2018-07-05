Сарафаны лето 2018 года: для полных

Пышные формы не повод носить бесформенные вещи. Красивые изгибы и женственные мягкие линии необходимо подчеркивать правильной одеждой. Летом 2018 года сарафаны стали одной из главных модных тенденций. Фото с показов доказывают, что для полных​ девушек дизайнеры создают не менее привлекательные и женственные модели.

V-образный вырез

Сарафаны с запахом делают акцент на пышном бюсте и талии. С помощью драпировок или бантов в месте завязывания пояса можно скрыть пару лишних см. Наиболее подходящая длина — миди. Подол может быть асимметричным. В магазинах можно найти сдержанные повседневные модели и праздничные варианты, расшитые стразами или бисером.

Пояс-корсет

Быстрый способ сделать талию стройнее и придать фигуре идеальные очертания песочных часов. Подобный аксессуар поможет сделать образ более дерзким.

Пояса-корсеты из кожи (обычной или лакированной) используют с длинными сарафанами из струящихся, летящих тканей (шелк, шифон). Если на сарафане будет нежный цветочный принт, получится стильное сочетание. Не менее эффектно будет выглядеть комплект корсета с однотонным шифоновым сарафаном.

Длина

Девушкам plus size стилисты советуют остановить выбор на длине миди и макси. Благодаря этому можно скрыть проблемные зоны. Фасон не обязан быть бесформенным, но от излишне облегающих материалов желательно отказаться. Исключение — использование специального утягивающего белья, которое устраняет складки в области талии, живота и бедер. Хорошо выглядит сочетание облегающего верха с декольте и струящейся юбки.

Ампир

Платья в греческом стиле позволяют девушкам с пышными формами создать изысканный, элегантный образ. Благодаря завышенной линии талии и струящейся юбке, подобные сарафаны позволяют сделать акцент на зоне декольте и скрыть лишние см в области живота и талии. Этот фасон чаще всего выбирают невесты в положении.

Прозрачная ткань

Кутюрье диктуют новые модные тенденции. На фото показов сезона весна-лето 2018 года представлены сарафаны из прозрачных и полупрозрачных тканей для полных​ девушек.

Сочетание боди и прозрачной юбки выглядит эпатажно и для повседневного варианта не подойдет. Его можно заменить более цивилизованным комплектом платье-футляр нейтрального цвета с гипюровой длинной юбкой.

Прямой крой

Сарафаны прямого кроя длины миди из плотных материалов помогают мгновенно скорректировать фигуру. Наряд может быть простым, однотонным. Яркими акцентами будут выступать аксессуары (пояс на талии, обувь на высоком каблуке, сумочка необычной формы, крупная брошь или серьги).

Насыщенные цвета

Классический черный цвет, хоть и помогает визуально сделать объемы меньше, но может показаться достаточно скучным. Особенно летом, когда все вокруг преображается и хочется больше ярких красок.

Альтернативой черному стал насыщенный темно-синий цвет. С его помощью можно создать элегантный, стильный look. Он хорошо сочетается с бежевым, белым и золотистым цветами.

Дизайнеры представили летом 2018 года сарафаны для полных девушек насыщенных цветов (бордо, изумрудный, бирюзовый). Для соответствия модным тенденциям достаточно посмотреть на фото с показов и отказаться от неприглядных серо-бежевых оттенков.

А-силуэт

Наряды А-силуэта подходят для девушек любого размера с любым типом фигуры. Наиболее эффектно выглядят однотонные сарафаны подобного фасона из плотного трикотажа или денима.

Принты

Летом 2018 года модные тенденции принтов не будут отличаться от предыдущего сезона. На фото в журналах показаны сарафаны для полных​ девушек с принтами:

цветочный; горох; тропические мотивы; геометрические узоры; абстракция; этнические мотивы.

Цветочный принт остается в моде несколько сезонов подряд. Он позволяет создавать нежный, романтичный образ и подходит для повседневного варианта, вечеринки и свидания.

Сарафан в горошек создает модный ретро-образ.

Наряды с тропическими мотивами (пальмы, фрукты и т. п.) хорошо подходят для прогулок по пляжу и поездок на отдых.

Геометрические узоры помогают скорректировать фигуру. Желательно отдавать предпочтение вертикальным тонким линиям.

Абстракции и этнические мотивы позволяют создать соблазнительный женственный образ.

Декор

При выборе сарафана необходимо соблюдать меру. Декора в виде воланов, оборок и принтов должно быть не много. Оборки и воланы визуально добавляют объем. Поэтому, если их будет много, фигура будет выглядеть бесформенной.

Модный деним

Джинсовые модели практичные, материал неприхотливые в уходе. Благодаря плотной текстуре ткани формируются более четкие контуры фигуры. Желательно выбирать модели без потертостей.

Модные тенденции сезона весна-лето 2018 года позволяют с легкостью подобрать яркий и стильный сарафан для полной фигуры. Модели plus size на фото с подиумов выглядят эффектно и уверенно.