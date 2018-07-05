Кружевная эйфория: 5 самых известных брендов нижнего белья

Самая важная, хоть и не всегда заметная, часть женского гардероба — это нижнее белье. Самая скромная учительница младших классов может носить под строгой блузкой леопардовое кружевное безумие, а роковая красотка предпочтет комфортное белье с девчачьими принтами. В индустрии нижнего белья существуют бренды, которые в состоянии ответить на любые запросы женщин. Кружевная эйфория: 5 самых известных брендов нижнего бельяVictoria’s Secret

Victoria’s Secret, возможно, самый популярный бренд нижнего

белья в мире. Начав, как маленький магазинчик в Сан-Франциско, бренд вырос в огромную компанию с бутиками по всему миру и фееричными показами на подиумах в модных столицах с участием самых востребованных моделей. Ангелы Victoria’s Secret входят в топ самых высокооплачиваемых манекенщиц, а начинающие модели всеми

силами стремятся попасть в их ряды. Покупательницы,

благодаря «доступной роскоши» Victoria’s Secret, могут почувствовать себя ангелом,

прикупив несколько комплектов белья.

Agent Provocateur

Идея создания изысканного, но одновременно эротичного бренда

нижнего белья Agent Provocateur принадлежит Сирене Риз и Джозефу Корру. Корр —

сын дизайнера Вивьен Вествуд и продюсера Малкольма Макларена , который известен

в первую очередь, как менеджер панк-группы Sex Pistols. Глядя на родителей, которые подрывали британский

консерватизм в дизайне и музыке, Джозеф Корр, познакомившись с Сиреной Риз решили запустить бренд нижнего белья с помощью которого бросили вызов социуму. Agent

Provocateur — это наука возбуждать, забыв про стыдливость и предрассудки.

La Perla

История бренда La Perla начинается в итальянской Болонье в 1954 году, когда швея Ада Мазотти решила шить корсеты для дам. К каждой своей

клиентке Мазотти подходила индивидуально и делала корсеты, которые полностью отвечали

всем особенностям их фигуры. Позднее, под давлением предпринимателя Убальдо

Боргоманеро, Ада решила создать нечто новое в рамках нижнего женского белья.

Бренд La Perla помогал женщинам демонстрировать свою независимость и самостоятельность, не забывая о привлекательности и сексуальности. Также

интересно, что именно La Perla были первыми, кто предложил женщинам носить цветное

белье, когда другие бренды выпускали в основном монохромные комплекты.

Frankly

Darling

Британка Дебора Сим начинала как дизайнер театральных

костюмов, пока в начале нулевых не запустила бренд нижнего белья Frankly

Darling. Работа в театре помогла ей создать необычные модели белья, которые

умело сочетают в себе современный стиль и винтажную классику. Frankly Darling стараются

охватить всю женскую аудиторию и делают белье, которое идеально подойдет и скромницам, и оторвам. Всё многообразие моделей бренда объединены утонченным

британским стилем, только без присущей ему чопорности и надменности.

Mimi Holliday

Бренд Mimi Holliday появился после того, как начинающий

дизайнер Эванс Дамарис взяла в банке кредит и начала шить нижнее белье у себя

на кухне. Возможно, тогда Эванс не знала, что её бренд совершит революци. на рынке нижнего белье и подкупит женщин своей сексуальной непосредственностью и буйством красок. Сейчас Эванс делает одежду для мужчин и беременных женщин, купальники

и пижамы, а в прессе её называют королевой нижнего белья, которая свела весь

мир с ума.

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