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Кружевная эйфория: 5 самых известных брендов нижнего белья
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Кружевная эйфория: 5 самых известных брендов нижнего белья 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Самая важная, хоть и не всегда заметная, часть женского гардероба — это нижнее белье. Самая скромная учительница младших классов может носить под строгой блузкой леопардовое кружевное безумие, а роковая красотка предпочтет комфортное белье с девчачьими принтами. В индустрии нижнего белья существуют бренды, которые в состоянии ответить на любые запросы женщин. Кружевная эйфория: 5 самых известных брендов нижнего бельяVictoria’s Secret
Victoria’s Secret, возможно, самый популярный бренд нижнего
белья в мире. Начав, как маленький магазинчик в Сан-Франциско, бренд вырос в  огромную компанию с бутиками по всему миру и фееричными показами на подиумах в  модных столицах с участием самых востребованных моделей. Ангелы Victoria’s  Secret входят в топ самых высокооплачиваемых манекенщиц, а начинающие модели всеми
силами стремятся попасть в их ряды. Покупательницы,
благодаря «доступной роскоши» Victoria’s Secret, могут почувствовать себя ангелом,
прикупив несколько комплектов белья.
Agent Provocateur
Идея создания изысканного, но одновременно эротичного бренда
нижнего белья Agent Provocateur принадлежит Сирене Риз и Джозефу Корру. Корр —
сын дизайнера Вивьен Вествуд и продюсера Малкольма Макларена, который известен
в первую очередь, как менеджер панк-группы Sex Pistols. Глядя на родителей, которые подрывали британский
консерватизм в дизайне и музыке, Джозеф Корр, познакомившись с Сиреной Риз  решили запустить бренд нижнего белья с помощью которого бросили вызов социуму. Agent
Provocateur — это наука возбуждать, забыв про стыдливость и предрассудки.
La Perla
История бренда La Perla начинается в итальянской Болонье в  1954 году, когда швея Ада Мазотти решила шить корсеты для дам. К каждой своей
клиентке Мазотти подходила индивидуально и делала корсеты, которые полностью отвечали
всем особенностям их фигуры. Позднее, под давлением предпринимателя Убальдо
Боргоманеро, Ада решила создать нечто новое в рамках нижнего женского белья.
Бренд La Perla помогал женщинам демонстрировать свою независимость и  самостоятельность, не забывая о привлекательности и сексуальности. Также
интересно, что именно La Perla были первыми, кто предложил женщинам носить цветное
белье, когда другие бренды выпускали в основном монохромные комплекты.
Frankly
Darling
Британка Дебора Сим начинала как дизайнер театральных
костюмов, пока в начале нулевых не запустила бренд нижнего белья Frankly
Darling. Работа в театре помогла ей создать необычные модели белья, которые
умело сочетают в себе современный стиль и винтажную классику. Frankly Darling стараются
охватить всю женскую аудиторию и делают белье, которое идеально подойдет и  скромницам, и оторвам. Всё многообразие моделей бренда объединены утонченным
британским стилем, только без присущей ему чопорности и надменности.
Mimi Holliday
Бренд Mimi Holliday появился после того, как начинающий
дизайнер Эванс Дамарис взяла в банке кредит и начала шить нижнее белье у себя
на кухне. Возможно, тогда Эванс не знала, что её бренд совершит революци. на  рынке нижнего белье и подкупит женщин своей сексуальной непосредственностью и  буйством красок. Сейчас Эванс делает одежду для мужчин и беременных женщин, купальники
и пижамы, а в прессе её называют королевой нижнего белья, которая свела весь
мир с ума.
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