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Венки, объем и принты в коллекции Valentino Haute Couture
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Венки, объем и принты в коллекции Valentino Haute Couture 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Valentino.
Сезон: Осень-Зима 2018/2019.
Сайт: Valentino.com  все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/venki-obem-i-printy-v-kollektsii-valentino-haute-couture/
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