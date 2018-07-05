Неделя высокой моды в Париже: Кайя Гербер, Эмбер Херд, Наталья Водянова на показе Valentino

Кайя Гербер Неделя высокой моды в Париже подходит к своему завершению, но последнее слово в манифесте о трендах на грядущий сезон еще не сказано. Сегодняшний день показов закрывал настоящий хедлайнер модного мира — легендарный итальянский дом Моды Valentino. По подиуме появилась Кайя Гербер. Поклонники надеялись увидеть модель и на показах других брендов, с которыми она работает, но 16-летняя звезда предпочла эффектно закрывать Неделю моды. Коллекция была представлена в интерьерах отеля Salomon de Rothschild. Среди гостей были замечены Эмбер Херд, Наталья Водянова , певец Мика и другие. В своей весенне-летней кутюрной коллекции креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли значительно отошел как от традиций высокой моды, так и от привычных художественных образов бренда. Мечтавший стать режиссером Пиччоли представил своеобразный римейк классического «от кутюр», приблизив его к современным трендам и стилю casual (были и аллюзии на свитшоты, и вариации на тему «пижамного стиля», и брюки вполне пригодные и для повседневной жизни). К осенне-зимнему сезону период творческих экспериментов и жанра артхауса прошел. Новая коллекция Valentino — это определенно кассовый фильм. Вернулись все творческие приемы, которые и принесли когда-то успех Валентино Гаравани. Здесь и знаменитые драпировки, и роскошные ткани и, конечно, легендарный оттенок Valentino red.

Главной звездой показа стала, конечно, 16-летняя Кайя Гербер. Модель, ставшая лицом новой кампании бренда, прошлась по подиуму в объемном розовом платье с перьями и открытыми плечами. Наряд можно назвать одним из самых эффектных в коллекции.

Мотивы прошлого, настоящего и мира природы, которые вдохновляли кампанию, нашли отражение и в кутюрной коллекции. Огромные прически с начесом, головные уборы в виде цветов и яркие абстрактные принты и аппликации — все это отлично уживается вместе. Для тех, кто одинаково сильно привязан и к роскоши, и к строгости кроя здесь есть однотонные платья и черные жакеты, для тех, кто, наоборот, рифмует роскошь с легкой провокацией — откровенные вырезы по бокам лифа. Есть решения даже для тех, кто тайно мечтал бы завернуться в холст с какой-нибудь картиной.

Аксессуары к таким нарядам излишни. Каждое платье — это завершенный образ. Все эти грандиозные оборки, драпировки, объемные формы и блестящие ткани не нуждаются в какой бы то ни было поддержке, кроме разве что изящных шпилек. Они в мире Valentino никогда не будут лишними.

Пьерпаоло Пиччоли Гости показа

Эмбер Херд

Ники Хилтон

Оливия Палермо

Каролин Дауэр