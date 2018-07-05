С 16 по 22 июля 2018 года на Бакале пройдёт фестиваль «Этноподиум»

С 16 по 22 июля 2018 года в Куркутском заливе Ольхонском районе пройдёт Х Международный фестиваль «Этноподиум на Байкале». В эти дни на Байкале пройдут выставки работ мастеров народного искусства, конференция «Времен связующая нить», мастер-классы, акции «Байкальская мозаика» и «Береги Байкал», экскурсии.

А главным событием фестиваля 21 июля в 19.30 станет гала-показ этно-костюмов — путешествие во времени в мир моды и традиций народов Евразийского пространства. Созвездие профессионалов и молодых дизайнеров представят свои уникальные коллекции на берегу Священного моря.

Среди гостей фестиваля будут известный художник-модельер лауреат премии Национальной Академии Индустрии Моды Елена Шипилова (Москва), главный дизайнер Дома Моды «Асыл-Дизайн», чьи авторские коллекции давно стали визитной карточкой Казахстана на Всемирных и Международных форумах и выставках Айдархан Калиев, дизайнер — модельер, художник, которая возвела национальную кыргызскую одежду в ранг искусства и собрала единственную в своем роде коллекцию старинных кыргызских костюмов Татьяна Воротникова и многие другие известные в мире моды дизайнеры.

Иркутскую область представит Союз мастеров народного искусства «ОНИКС», которым руководит Галина Березина. Руками мастеров «Оникса» созданы уникальные коллективные и авторские коллекции русского костюма: «Русский костюм центральных губерний России» и «Старожилы Сибири».

Кстати, фестиваль «Этноподиум» стал «визитной карточкой» Иркутской области. В 2010 году он вошёл в Книгу рекордов Иркутской области. В 2011 году 14 сентября был отмечен на VII Байкальском экономическом форуме как один из лучших этнокультурных проектов.