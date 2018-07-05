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Наталья Водянова восхитила поклонников своим алым костюмом-«гармонью» (фото)
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Наталья Водянова восхитила поклонников своим алым костюмом-«гармонью» (фото) 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
За последние пару дней российская супермодель Наталья Водянова посетила невероятное количество мероприятий, и для каждого у нее был новый образ. Один из них вызвал особый восторг поклонников красавицы — это красный костюм Ulyana Sergeenko, в котором она позировала на фоне российского флага и двуглавого орла. «С красным знаменем цвета одного», — так подписала Наталья свое фото.
Поклонники модели оценили ее выход: «Крутые штанишки! Играй гармонь!», «Костюм почти продолжение флага», «Вам невероятно идет красный цвет», — такие комментарии они оставили под снимком.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
3 Июл 2018 в 11:25 PDT  Этот наряд — не просто костюм, а часть общей стилистики модного показа Ulyana Sergeenko, гостьей которого стала Наталья. Мероприятие состоялось в залах посольства России в Париже в рамках Недели моды.
А вот и предыдущие образы Натальи Водяновой, которые она продемонстрировала в Париже в течение двух дней. Какой из них вам нравится больше?
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
3 Июл 2018 в 7:35 PDT  Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
2 Июл 2018 в 7:25 PDT  Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
1 Июл 2018 в 8:44 PDT  Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
2 Июл 2018 в 4:16 PDT
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