Румыны против Dior: как национальная одежда стала камнем преткновения в мире высокой моды

Мода — штука изменчивая. Но колоритные этнические мотивы всегда пользуются полярностью у модных дизайнеров. Однако за такими заимствованиями часто следует шквал критики и обвинений. В последнее время все чаще возникает проблема культурной апроприации, то есть заимствования элементов одной культуры представителями другой. Жители румынского региона Бихора решили справиться с этой проблемой по-своему.

Когда вышла коллекция Dior pre-fall 2017, люди обратили внимание на поразительное сходство творений модельера Марии Грации Кьюри с национальной одеждой жителей Бихора, региона в Румынии.

За 30 тысяч евро известный дом моды предлагает модникам приобрести жилет, поразительно похожий на традиционный костюм жителей Бихора. Только вот о том, что послужило вдохновением для создания от-кутюрной коллекции, представители Dior не сказали ни слова.

Вообще, примеров культурной апроприации в моде великое множество. Мейнстрим-культура заимствует уникальные культурные особенности других стран, нивелирует их и пытается получить максимальную выгоду. Мария Грация Кьюри уже не первый раз подверглась критике на фоне проблемы культурной апроприации. В 2016 году Valentino показал коллекцию, вдохновленную Африкой со всеми сопутствующими атрибутами: принтами, бусами, перьями. Вот только ни одной модели африканского происхождения на подиуме не было. Проблема в том, что в таких случая вещь вырывается из контекста и теряет свое первоначальное, сложившееся за века значение.

Вот и в случае с Dior усмотрели апроприацию. Румынский модный журнал Beau Monde и агентство McCann Bucharest решили восстановить справедливость. С помощью мастеров и дизайнеров из Бихора они создали линию традиционной одежды Bihor Couture. Куртки, пальто, жилеты, юбки создаются местными мастерами вручную. Теперь модники смогут купить традиционный бихорский жилет не за 30 тысяч евро, а всего за 500.

«Bihor Couture — это не просто бренд, который продает аутентичную одежду. Он служит моделью, созданной для возврата денег местным сообществам. Bihor Couture может стать источником вдохновения для других культур, которые сталкиваются с проблемой культурной апроприации», — говорит Каталин Добре, креативный директор McCann.