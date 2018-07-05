Технические рисунки Burda 8/2018

Хорошего отдыха!

Для тех, кто хочет успеть насладиться летним солнцем и морем, — наши отпускные модели, которые можно сшить накануне отъезда.

В нежных тонах

На исходе лета краски приобретают пастельную мягкость, делая женственные наряды из струящихся тканей еще привлекательнее.

Кавер-версия

От воздушных блузок до вельветового блузона: главные хиты 70-х, обыгранные трендовыми деталями, вновь на пике популярности!

Мода plus

Верный расчет: удобный трикотаж, элагантный крой плюс изящные нюансы станут залогом успешной карьеры.

Дети

Пора готовиться к школе! Веселые обновки и ранцы порадуют всех ребят.