Как выглядит самый «голый» наряд Недели моды в Париже

Кстати, его обладательница — это не модель.

Неделя Высокой моды — явление само по себе довольно экстравагантное, искусство в чистом виде. Наряды, представленные на ней, вряд ли наденешь в обычной жизни, даже если сможешь такие приобрести. Даже звезды вряд ли решатся пройти в большинстве из них по красной дорожке.

И, разумеется, приглашенные звезды стараются такой атмосфере соответствовать, в том числе и своими аутфитами (как отличились супермодели — читайте здесь). Необычные костюмы, эпатажные прически и макияж, «голые» платья, шлейфы, ультрамини — в ход идет все! Но в этот раз самый нестандартный туалет выбрала не именитая актриса или певица, а обычная гостья одного из шоу Elie Saab.

Обычные светлые джинсы девушка дополнила абсолютно прозрачной блузой телесного цвета, так что казалось — одежды на ней и вовсе нет. А оригинальные рюши на рукавах напоминали крылья. Ну, а бюст она прикрыла розовыми силиконовыми накладками.

Между прочим, это уже становится тенденцией — своими эпатажными туалетами гости на светских мероприятиях затмевают всех знаменитостей. Достаточно вспомнить премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Лето» на Каннском фестивале-2018.

Самый скандальный наряд Канн-2018

Одна из приглашенных знаменитостей тогда выбрала для появления на красной ковровой дорожке наряд, который вообще сложно причислить к разряду одежды. Перед сотней фотографов и гостей азиатская актриса (ни ролей, ни даже имени которой зрители не знают) появилась в черном комбинезоне с абсолютно прозрачным лифом, украшенным ажурной аппликацией.

Само собой, под эффектным туалетом не было ни намека на нижнее белье. Так что все, включая звездных посетителей красной ковровой дорожки, смогли лицезреть пышный бюст мало кому известной красотки.

Так скоро моду начнут задавать не звезды и не дизайнеры, а обычные гости фестивалей и вечеринок. Вот и на неделе Моды было на что полюбоваться даже кроме «голого» аутфита. Wday.ru предлагает посмотреть на подборку нарядов обычных гостей на разных показах.

Гости на Неделе моды в Париже

Больше фото — по стрелке.

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