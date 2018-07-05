5 модных аутфитов с кимоно

Джинсы

Запомните, дети, беспроигрышную формулу: ваше любимое длинное кимоно всегда будет хорошо смотреться с простыми голубыми джинсами и однотонным топом. А чтобы сделать образ более современным и модным, добавляйте сверху фэнни пэк и узкие очки.

Футболка

А самые нетривиальные и дерзкие образы получаются из контраста различных стилей: например, объемная футболка в винтажном стиле, короткая юбка и кимоно создадут очень крутой лук. Не забудьте круглые очки и блестящие ботильоны, чтобы точно сделать наряд по-настоящему рок-н-рольным.

Комбинезон

Оказывается, женственные летящие кимоно составляют неплохую пару джинсовым overalls. Вместе с ботинками на шнурке и большим рюкзаком в такой наряде можно исследовать потаенные улочки города.

Тон в тон Чего уж там скрывать, а у Ким Кардашьян-Уэст отлично получается сочетать одежду одного цвета (спасибо, Канье?). Девушка часто примеряет образы, для которых подбирает однотонную одежду одного цвета. На этот раз наше внимание привлек образ с топом, обтягивающей юбкой и длинным кимоно. Ким доказала, что кимоно вовсе не является неотъемлемой частью фестивальной жизни или атрибутики хиппи, а вполне себе может участвовать в создании роскошных образов.

Костюм

Волна популярности костюмов не смогла обойти стороной и кимоно. Ищите на полках магазины сьюты в пижамном стиле, но вместо простой рубашки пусть это будет удлиненное кимоно. А носить его можно с мюлями или меховыми шлепанцами. Удобно, красиво и всегда как дома.

А вот несколько моделей, которые мы нашли для ваших невероятных модных сочетаний.