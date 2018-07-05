Гостья из будущего: Наталья Водянова в образе, вдохновленном модой СССР

Ульяна Сергеенко черпает вдохновение практически для всех своих коллекций в разных периодах истории России. Создавая новую осенне-зимнюю коллекцию, дизайнер окунулась в атмосферу прошлого столетия, обратившись к моде СССР.

Дефиле было организовано залах посольства России в Париже, сохранивших элементы той эпохи. И гости шоу постарались подобрать наряды, соответствующие антуражу мероприятия.

Например, Наталья Водянова появилась перед фотографами в алом total look — брючном костюме с необычной драпировкой на топе и брючинах. Такой яркий образ модель не стала перегружать и дополнила лишь босоножками на высокой шпильке и ювелирными украшениями: браслетом с рубинами и бриллиантовыми серьгами.

Ранее, для церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, Водянова выбрала платье Ulyana Sergeenko.

Напомним, это первый показ бренда после ухода бренд-менеджер, партнера марки Ulyana Sergeenko и друга Ульяны Сергеенко — Фрола Буримского. «Сегодня мой последний рабочий день в модном доме. Я был очень горд сотрудничать с Ульяной и такой потрясающей профессиональной командой в течение последних семи лет. Планирую немного отдохнуть и провести часть лета за границей, работая над новыми проектами», — сообщил он в конце мая.