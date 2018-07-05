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Гостья из будущего: Наталья Водянова в образе, вдохновленном модой СССР
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Гостья из будущего: Наталья Водянова в образе, вдохновленном модой СССР 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Ульяна Сергеенко черпает вдохновение практически для всех своих коллекций в разных периодах истории России. Создавая новую осенне-зимнюю коллекцию, дизайнер окунулась в атмосферу прошлого столетия, обратившись к моде СССР.
Дефиле было организовано залах посольства России в Париже, сохранивших элементы той эпохи. И гости шоу постарались подобрать наряды, соответствующие антуражу мероприятия.
Например, Наталья Водянова появилась перед фотографами в алом total look — брючном костюме с необычной драпировкой на топе и брючинах. Такой яркий образ модель не стала перегружать и дополнила лишь босоножками на высокой шпильке и ювелирными украшениями: браслетом с рубинами и бриллиантовыми серьгами.
Ранее, для церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, Водянова выбрала платье Ulyana Sergeenko.
Напомним, это первый показ бренда после ухода бренд-менеджер, партнера марки Ulyana Sergeenko и друга Ульяны Сергеенко — Фрола Буримского. «Сегодня мой последний рабочий день в модном доме. Я был очень горд сотрудничать с Ульяной и такой потрясающей профессиональной командой в течение последних семи лет. Планирую немного отдохнуть и провести часть лета за границей, работая над новыми проектами», — сообщил он в конце мая.
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